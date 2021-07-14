Hekim hatasına çifte tazminat

Geçirdiğim göz ameliyatında doktor hatası sonucu görme kaybım oldu. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür.

Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından hastane de müteselsilen sorumludur.

Sokağımızda kimsesiz köpeklere bakıyoruz. Belediyenin alıp götürmesinden korkuyorum. Böyle bir hakları var mı?

Sahipsiz ve yalnız olan köpeklerin bakımlarını yapmak, yaşamaları için onlara destek olmak hem vicdanı olarak gerekli hem de hayvanların resmi hakları kapsamındadır. Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler 5199 nolu kapsamda aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında, hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur. Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur. Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir. Burada oldukça duyarlı olmak gerekiyor. Belediyeler kanuna aykırı davranıyorsa, ilgili yerlere dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz.