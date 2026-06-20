İngilizler gördü İtalyan göremedi! The Guardian'dan Montella eleştirisi

Montella'nın kararları tartışılıyor

KADRO TERCİHLERİ TARTIŞILIYOR Montella'nın oyuncu tercihleri de tartışma yaratan başlıklardan biri oldu. Arda Güler, Kenan Yıldız ve hücum hattındaki diğer isimlerin kullanım şekli eleştirilirken bazı yorumcular, takımın en yaratıcı oyuncularının potansiyellerini tam olarak yansıtamadığını savundu. Turnuva boyunca yapılan bazı değişiklikler ve tercih edilen dizilişler de kamuoyunda sorgulandı.

Montella'nın geleceği belirsiz

SAVUNMA HATALARI GÜNDEMDE Eleştiriler yalnızca hücum performansıyla sınırlı kalmadı. Paraguay karşısında henüz ilk dakikada gelen gol ve Avustralya maçındaki savunma zaafları da teknik heyete yönelik eleştirilerin önemli bir bölümünü oluşturdu. Birçok yorumcu, rakiplerin çok az pozisyonla sonuca gitmesinin Türkiye'nin savunma organizasyonundaki sorunları gözler önüne serdiğini ifade etti.