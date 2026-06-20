İngilizler gördü İtalyan göremedi! The Guardian'dan Montella eleştirisi
2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi oldu. Avustralya ve Paraguay karşısında toplam 62 şut çekmesine rağmen gol bulamayan Türkiye'de oyun planı, kadro tercihleri ve turnuva performansı tartışma konusu haline geldi. The Guardian'da, Türkiye'nin oyuncu için "Topa sahip olmak yetmiyor" yorumu yapıldı...
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup olarak grup aşamasında elendi.
- Teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye'nin Avustralya maçında yüzde 72, Paraguay maçında yüzde 79 topa sahip olmasına ve toplam 62 şut çekmesine rağmen gol atamaması nedeniyle eleştiriliyor.
- Montella'nın rakiplerin savunmaya çekildiği durumlarda alternatif oyun planı üretemediği ve Paraguay'ın 10 kişi kalmasına rağmen gol bulunamadığı için 'Plan B yok' eleştirileri yapılıyor.
- Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yeteneklerin potansiyellerini tam olarak yansıtamadığı ve kadro tercihlerinin yanlış olduğu yönünde eleştiriler var.
- Paraguay maçında ilk dakikada gelen gol ve Avustralya maçındaki savunma hataları nedeniyle teknik heyet savunma organizasyonu konusunda da eleştiriliyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin odağı haline geldi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, iki karşılaşmada da oyun üstünlüğünü elinde bulundurmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.
Özellikle Paraguay yenilgisinin ardından spor kamuoyunda ve sosyal medyada Montella'nın tercihleri, oyun planı ve turnuva performansı yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.
"TOPA SAHİP OLMAK YETMİYOR"
Montella'ya yöneltilen eleştirilerin başında takımın yüksek topa sahip olma oranlarını skora yansıtamaması geliyor.
Türkiye, Avustralya karşısında yüzde 72, Paraguay karşısında ise yüzde 79 topa sahip oldu. İki maçta toplam 62 şut çeken milliler buna rağmen gol atamadı.
The Guardian, Türkiye'nin rakip yarı sahada uzun süre kalmasına rağmen son bölümde üretkenlikten uzak kaldığını belirterek, "Topa sahip olmak değil, gol atmak önemli" yorumunu yaptı.
"PLAN B YOK" ELEŞTİRİSİ
Sosyal medyada en sık dile getirilen yorumlardan biri ise Montella'nın alternatif oyun planı üretemediği yönünde oldu.
Rakiplerin savunmaya çekildiği bölümlerde Türkiye'nin aynı hücum düzeninde ısrar ettiği, merkezden üretkenlik sağlayamadığı ve sürekli benzer organizasyonları denediği yorumları yapıldı.
Özellikle Paraguay'ın ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen gol bulunamaması, "Plan B yok" eleştirilerini daha da artırdı.
KADRO TERCİHLERİ TARTIŞILIYOR
Montella'nın oyuncu tercihleri de tartışma yaratan başlıklardan biri oldu.
Arda Güler, Kenan Yıldız ve hücum hattındaki diğer isimlerin kullanım şekli eleştirilirken bazı yorumcular, takımın en yaratıcı oyuncularının potansiyellerini tam olarak yansıtamadığını savundu.
Turnuva boyunca yapılan bazı değişiklikler ve tercih edilen dizilişler de kamuoyunda sorgulandı.
SAVUNMA HATALARI GÜNDEMDE
Eleştiriler yalnızca hücum performansıyla sınırlı kalmadı.
Paraguay karşısında henüz ilk dakikada gelen gol ve Avustralya maçındaki savunma zaafları da teknik heyete yönelik eleştirilerin önemli bir bölümünü oluşturdu.
Birçok yorumcu, rakiplerin çok az pozisyonla sonuca gitmesinin Türkiye'nin savunma organizasyonundaki sorunları gözler önüne serdiğini ifade etti.
"BU JENERASYON DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDU"
Dünya Kupası'na erken veda sonrası yapılan değerlendirmelerde, son yılların en yetenekli oyuncu grubuna sahip milli takımının potansiyelini sahaya tam olarak yansıtamadığı görüşü de öne çıktı.
Bazı futbol yorumcuları ve taraftarlar, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızların bulunduğu jenerasyonun daha başarılı bir turnuva geçirmesi gerektiğini savunarak teknik heyeti eleştirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.
En çok öne çıkan yorumlar arasında;
"62 şut, 0 gol."
"10 kişilik Paraguay'a gol atamadık."
"Topla oynama istatistikleri teselli olmuyor."
"Montella'nın ikinci bir planı yok."
"Bu jenerasyonun potansiyeli heba ediliyor."
ifadeleri yer aldı.
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