Nişan takıları için yasal düzenleme var
Bu durumda neler yapabilirim?
Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden 'Hediyelerin geri verilmesi' başlıklı 122. Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Kocamın işyerinden bir kadınla beni aldattığını öğrendim. Boşanma davası açacaktım ki araya aile büyükleri girdi.
Aradan zaman geçti ama ben bu olayı bir türlü unutamıyorum. Eşime zina nedeniyle boşanma davası açabilir miyim? Yoksa zamanı geçti mi?
Zina, Türk Medeni Kanunu Madde 161'de düzenlenen 'özel' boşanma sebeplerindendir.
Buna göre; 'eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir', fakat bu sebebe dayanarak dava açmanın bir süresi vardır bu süre de ilgili maddenin 2. fıkrasında "Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer" şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca 3. fıkrada 'affeden tarafın dava hakkı olmadığı' hususu düzenlenmiştir. Sizin olayınızda da devam eden bir zina eylemi yoksa, zina eylemini öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde bu sebebe dayalı davanızı açmalıydınız. Ayrıca, evlilik birliğini devam ettirerek eşinizi affetmiş sayılırsınız. Bu halde de bu sebebe dayanmanız mümkün olmayacaktır. Fakat TMK'nın 166. Maddesi'nde düzenlenen ve genel boşanma nedeni olan 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle boşanma davasını her zaman açabilirsiniz.
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