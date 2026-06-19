2026 Dünya Kupası: Türkiye - Paraguay | İlk 11'ler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Takımımız, Paraguay karşısında sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Ay-yıldızlılar, son 32 turu umutlarını sürdürmek için kritik 90 dakikada hata yapmak istemiyor. Türkiye - Paraguay maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor.
- Türkiye ve Paraguay ilk maçlarını kaybettikten sonra grupta henüz puan alamadı.
- D Grubu'nda ABD 6 puan ve Avustralya 3 puanla ilk iki sırada yer alıyor.
- Türkiye ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, Paraguay ABD'ye 4-1 yenildi.
- Arda Güler ve Kenan Yıldız'ün ilk 11'de yer aldığı Türkiye, turnuvadaki ilk golünü ve puanını almayı hedefliyor.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. İlk haftada Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından gözler bu mücadeleye çevrilmiş durumda.
Ay-yıldızlılar için Paraguay karşılaşması yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Millilerimiz, gruptan çıkma yolunda yeniden iddialı konuma gelebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
İLK 11'LER
TÜRKİYE : Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kerem, Kenan Yıldız.
Paraguay : Gill, Alonso, Alderete, Gustavo Gomez, Caceres, Galarza, Cubas, Diego Gomez, Almiron, Pitta, Enciso.
TELAFİ ZAMANI
Turnuvadaki ilk sınavında Avustralya karşısında beklentilerin altında kalan Milli Takımımız, bu kez çok daha farklı bir görüntü ortaya koymayı hedefliyor.
Teknik heyet, özellikle hücum organizasyonlarında daha üretken bir performans beklerken, savunmada yapılan hataların tekrarlanmaması için yoğun mesai harcadı. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk golünü ve ilk puanlarını Paraguay karşısında almak istiyor.
GÖZLER TÜRKİYE'NİN YILDIZLARINDA
Milli Takımımızda gözler yine genç yıldızların üzerinde olacak. Özellikle hücum hattında görev alan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın skora katkı vermesi beklenirken, orta sahadaki yaratıcılık da maçın kaderini belirleyebilir.
Ay-yıldızlı taraftarlar, takımın lider oyuncularından gelecek performansla birlikte ilk maçtaki hayal kırıklığını unutturacak bir sonuç bekliyor.
PARAGUAY DA AYNI DURUMDA
Türkiye gibi Paraguay da turnuvaya mağlubiyetle başladı. Güney Amerika temsilcisi, ilk hafta maçında ABD'ye 4-1 mağlup oldu ve grubun son sırasına geriledi.
Bu nedenle iki takım için de karşılaşma adeta bir final niteliği taşıyor. Kaybeden tarafın son 32 turu umutları büyük ölçüde azalacak.
PUAN TABLOSUNDA SON DURUM
D Grubu'nda ilk hafta sonunda ABD 6, Avustralya ise 3 puan ile ilk iki sırada yer alırken, Türkiye ile Paraguay henüz puanla tanışamadı.
Bu tablo, Millilerimizin Paraguay karşısındaki mücadelesini daha da önemli hale getiriyor. Alınacak bir galibiyet, son hafta öncesinde gruptan çıkma hesaplarını yeniden canlandıracak.
HEDEF SON MAÇA UMUTLA GİRMEK
A Milli Takımımız için Paraguay karşılaşması, Dünya Kupası yolculuğunun dönüm noktalarından biri olabilir.
Ay-yıldızlılar, kazanarak hem moral bulmayı hem de son hafta oynanacak ABD maçı öncesinde tur şansını korumayı amaçlıyor.