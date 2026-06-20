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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!

CHP'li İBB’ye bağlı Kültür A.Ş.’nin yöneticisi Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Karaal’ın kaçırılma nedeninin, bir şirketin verdiği rüşvetin iadesini istemesi nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!
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  • İBB'ye bağlı Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 2'si müteahhit, 1'i eski Kültür A.Ş. çalışanı olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.
  • Karaal'ın Maltepe'deki evinin önünden kaçırılması, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'nın temizlik işleri ihalesi için verilen rüşvetin iadesi istemiyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 19 adreste operasyon düzenleyerek Karaal'ı Tuzla'daki bir depoda buldu.
  • Uzun süre susuz bırakılan Karaal'ın böbreklerinde hasar oluştuğu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.
  • Şüphelilerin Karaal'ı kaçırdıktan sonra ailesini arayarak fidye talep ettikleri ve izlerini kaybettirmek için sık sık araç ve adres değiştirdikleri tespit edildi.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si müteahhit, 1'i eski Kültür A.Ş. çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-2

Ulaşılan bilgilere göre, Karaal'ın kaçırılma nedeninin bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen İBB'nin işlettiği Yerebatan Sarnıcı'nın temizlik işleri ihalesini alan şirketin verdiği rüşvetin iadesi istemesiyle yaşandığı öne sürüldü. Kaçırıldığında darp edilen, bileklerinde sandalyeye bağlanan Karaal'ın uzun süre susuz bırakılması nedeniyle böbreklerinde hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.) İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)

20 ADRESE OPERASYON

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinden yola çıkarak şüphelilerin Karaal'ı götürmüş olabileceği İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 19 ayrı adresi tespit ederek gece boyu operasyon düzenledi.

CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-4

Son olarak Tuzla'daki bir adrese yönelik filmleri aratmayan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Karaal'ın kaçırılması olayına karışan depodaki 5 kişi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

Olay günü İBB'ye yönelik dava duruşması için Silivri'de bulunduğu öğrenilen Karaal'ın, akşam saatlerinde ailesiyle sahilde yürüyüş yapmayı planladığı, aracının yanında eşini beklerken daha önce bölgede keşif yaptığı tespit edilen sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin Karaal'ın eşini arayıp 'Sizde para vardır, bize para gönderin' diyerek fidye istedikleri öğrenildi.

CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-5

YEREBATAN DETAYI

Karaal'ın arkadaşı ifadesinde; Karaal'ın üstündeki yöneticilerin davalar nedeniyle tutuklanmasının ardından yetki sahibi olduğunu anlattı. Yerebatan Sarnıcı'nın devredilmesinin ardından ihale yoluyla çalıştıkları müteahhitlerin "Biz bu ihaleler için para ödedik" diyerek sorun çıkardıklarını anlattı. Bunun üzerine 2 müteahhit ve eski Kültür A.Ş. çalışanı gözaltına aldı.

CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-6

'BENİ ZORLA ALIKOYDULAR'

Şüphelilerin Karaal'ı kaçırdıktan sonra gece boyunca sık sık araç ve araç plakası, ayrıca 4 kez de adres değişikliği yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, Erhan Karaal'ı önce Kocaeli'nde, ardından Tuzla'da bulunan boş fabrikalarda alıkoydukları saptandı. Fabrika girişine bir kişiyi bekçi olarak bırakan şüphelilerin elinden kurtarılan Karaal'ın polisleri görünce ilk sözlerinin "Beni zorla kaçırdılar" olduğu öğrenildi.

CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-7

Uzun süre susuz bırakılan Karaal'ın böbrek rahatsızlığı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından ise detaylı ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Kaçırılma anı.Kaçırılma anı.

Soruşturma 5 şüphelinin bağlantıları olup olmadığı yönünde sürüyor. Karaal'ın görev aldığı eylemlerde yapılan usulsüz ihaleler sebebiyle toplam kamu zararının 1 milyar 571 milyon 250 bin lira olduğu İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yansımıştı.

Haber: Yunus Emre Kavak

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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-9 CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-10 CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının arkasından Yerebatan Sarnıcı için verilen rüşvet çıktı!-11

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