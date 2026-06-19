Mersin’de başörtülü anneye havuz engeli: 1 kişi gözaltında
Mersin’de tatil için bulunduğu sitede 4 yaşındaki çocuğunu takip etmek isteyen başörtülü Ayşegül Tufan, mayosuyla havuz alanına alınmadığını belirterek şikâyetçi oldu. Tufan’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında iki ayrı suçtan işlem başlatılırken, Baran Direk gözaltına alındı. Tufan, aynı siteden çok sayıda mağdur kadının kendisine ulaştığını söyledi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam