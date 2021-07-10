Sosyal medyada eski eşim tarafından mağdur edildim. Benimle ilgili olmayacak şeyler yazdırmış. Bunun için ne yapabilirim?
Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme, kararı, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse, ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir.
Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.
Sosyal medyadaki yazıya erişim engellenebilir
Sosyal medyada eski eşim tarafından mağdur edildim. Benimle ilgili olmayacak şeyler yazdırmış. Bunun için ne yapabilirim?
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