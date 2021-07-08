Kira kontratı otomatik uzar

Ev sahibim evden çıkmamı istedi. En son Mart'ta zam yaptım. Ödemeleri düzenli yapıyorum. Haklarım neler?

Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi feshetmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.

Kiracım, dükkanımı alt kiralama ile başka bir şirkete kiralamış. Tahliye edebilir miyim?

Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde yetki vermediyseniz, hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Ayrıca kiracı bu işyerinden ayrılmış ve yeni kiracıya bırakmışsa, durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde kaymakamlığa şikayet ederek haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifetiyle tahliye sağlayabilirsiniz.