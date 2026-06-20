Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun

Teknoloji artık hayatamızın ayrılmaz bir parçası. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve sosyal medya platformları sayesinde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak dijital dünyanın sunduğu bu kolaylıklar beraberinde önemli soruları da getiriyor:

Çocuklarımız ekranlarda ne kadar vakit geçiriyor? Aile içindeki iletişim nasıl etkileniyor? Gerçek yaşam deneyimleri yerini sanal dünyaya mı bırakıyor? Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk bu noktada "dijital ebeveynlik" kavramı önem kazandığını belirterek, "Dijital ebeveynlik; çocukları teknolojiden uzak tutmak değil, teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmalarına rehberlik etmektir" dedi.

KALEMDEN ÖNCE EKRAN

Günümüz çocuklarının teknolojinin içine doğduğunu hatırlatan, Şule Erk, "Birçok çocuk kalem tutmadan önce ekran kaydırmayı öğreniyor. Bu durum bazı avantajlar sağlasa da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor" dedi. Çocukların teknolojiyle ilişkisini tamamen yasaklamak yerine sağlıklı sınırlar oluşturmak gerektiğini söyleyen Şule Erk, "Dijital ebeveyn; çocuğunun kullandığı teknolojiyi tanıyan, dijital dünyadaki risklerin farkında olan ve çocuğuna güvenli kullanım konusunda rehberlik eden ebeveyndir. Unutulmamalıdır ki çocuklar söylenenden çok gördüklerini örnek alırlar. Doğru "rol model" olabilmek önemlidir. Sürekli telefonla vakit geçiren bir ebeveynin çocuğundan ekran sınırlarına uymasını beklemek gerçekçi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.