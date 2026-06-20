Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun
Son dönemlerde ailelerin en büyük sorunlarından birisi çocukların ekran bağımlılığı. Peki çocuklar teknolojiden kopartılmadan hayatla nasıl bağlantı kuracak? Anne babalara altın değerinde tavsiyeler
Teknoloji artık hayatamızın ayrılmaz bir parçası. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve sosyal medya platformları sayesinde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak dijital dünyanın sunduğu bu kolaylıklar beraberinde önemli soruları da getiriyor:
Çocuklarımız ekranlarda ne kadar vakit geçiriyor? Aile içindeki iletişim nasıl etkileniyor? Gerçek yaşam deneyimleri yerini sanal dünyaya mı bırakıyor? Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk bu noktada "dijital ebeveynlik" kavramı önem kazandığını belirterek, "Dijital ebeveynlik; çocukları teknolojiden uzak tutmak değil, teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmalarına rehberlik etmektir" dedi.
KALEMDEN ÖNCE EKRAN
Günümüz çocuklarının teknolojinin içine doğduğunu hatırlatan, Şule Erk, "Birçok çocuk kalem tutmadan önce ekran kaydırmayı öğreniyor. Bu durum bazı avantajlar sağlasa da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor" dedi. Çocukların teknolojiyle ilişkisini tamamen yasaklamak yerine sağlıklı sınırlar oluşturmak gerektiğini söyleyen Şule Erk, "Dijital ebeveyn; çocuğunun kullandığı teknolojiyi tanıyan, dijital dünyadaki risklerin farkında olan ve çocuğuna güvenli kullanım konusunda rehberlik eden ebeveyndir. Unutulmamalıdır ki çocuklar söylenenden çok gördüklerini örnek alırlar. Doğru "rol model" olabilmek önemlidir. Sürekli telefonla vakit geçiren bir ebeveynin çocuğundan ekran sınırlarına uymasını beklemek gerçekçi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
DİJITAL DÜNYANIN FIRSATLARI
Bilgiye hızlı erişim
Eğitici uygulamalar ve içerikler
Yaratıcılığı destekleyen dijital araçlar
Uzaktan öğrenme imkanları
Farklı kültürleri tanıma fırsatı
Problem çözme becerilerini geliştiren oyunlar
KONTROLSÜZ KULLANIMIN RİSKLERİ
Dikkat süresinin kısalması
Uyku problemleri
Fiziksel hareketsizlik
Sosyal becerilerde zayıflama
Bağımlılık eğilimleri
Duygusal regülasyon güçlükleri
Siber zorbalık riski
Yaşa uygun olmayan içeriklere maruz kalma
YENİ ÇAĞDA EBEVEYN OLMANIN KURALLARI
Teknolojiyi takip eder.
Çocuğunun kullandığı uygulamaları bilir.
Açık iletişim kurar.
Yasaklamak yerine yönlendirir.
Kendi ekran kullanımına dikkat eder.
Dijital güvenlik konusunda bilinçlidir.
Çocuğuyla birlikte öğrenmeye açıktır.
SANAL GÜRÜLTÜYE KARŞI AİLE REÇETESİ
Dijital dünyadan tamamen uzaklaşmanın mümkün olmadığını belirten Şule Erk önemli olanın dengeyi kurabilmekte yattığını söyledi ve ailelere şu tavsiyelerde bulundu:
EKRANSIZ ZAMANLAR OLUŞTURUN:
Yemek saatlerinde telefon kullanmayın.
Ailece sohbet saatleri belirleyin.
Uyku öncesinde ekranları kapatın.
EKRANSIZ ALANLAR BELİRLEYİN:
Yemek masası.
Çocuk odası.
Yatak odaları.
Aile toplantı alanları.
BİRLİKTE KİTAP OKUYUN:
Her gün en az 15-20 dakika kitap okuyun.
Çocuğunuzun yaşına uygun kitaplar seçin.
Okunan hikayeler üzerine sohbet edin.
DOĞADA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİN:
Park yürüyüşleri yapın.
Piknik düzenleyin.
Bitki yetiştirin.
Doğa gözlemleri yapın.
GELENEKSEL OYUNLARI HATIRLAYIN:
Saklambaç
Körebe
Seksek
İp atlama
Kutu oyunları
Yapbozlar
EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREN ETKİNLİKLERE YER VERİN
Resim yapmak
Boyama çalışmaları
Hamur etkinlikleri
Origami
Ahşap çalışmaları
Geri dönüşüm projeleri
ÇOCUĞUNUZLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN:
Çocuklar çoğu zaman ekrana değil, ilgiye ihtiyaç duyarlar.
Birlikte yemek yapın.
Masa oyunları oynayın.
Sohbet edin.
Gününüzü paylaşın.
Ortak hobiler geliştirin
GELECEĞİN EN ÖNEMLİ BECERİSİ: DENGE KURABİLMEK
Gelecekte çocuklarımızın teknolojiyi kullanmaları değil, onu bilinçli kullanmalarının önemini hatırlatan Şule Erk şu bilgileri verdi: "Dijital beceriler kadar empati, iletişim, sabır, yaratıcılık ve problem çözme becerileri de değerini koruyacaktır. Bu becerilerin büyük bölümü ise gerçek yaşam deneyimleri içerisinde gelişmektedir. Sonuç olarak amaç çocukları teknolojiden uzaklaştırmak değil; teknoloji ile hayat arasında sağlıklı bir köprü kurmaktır. Çocuklarımızın ekranlara dokunduğu kadar toprağa da dokunduğu, dijital dünyada gezindiği kadar gerçek dünyayı da keşfettiği bir denge oluşturabilirsek, onların geleceğine yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan birini gerçekleştirmiş oluruz. Çünkü çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey, yüksek hızlı internet değil; güçlü ilişkiler, gerçek deneyimler ve sevgi dolu bir aile ortamıdır
DİJİTAL DETOKS BAŞLATIN
Son yıllarda uzmanların çocukların gerçek yaşam deneyimlerine daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladıklarını hatırlatan Şule Erk, analog yaşamı da şöyle anlattı: "Analog yaşam; ekranların olmadığı, duyuların aktif kullanıldığı, gerçek nesneler ve insanlar ile kurulan etkileşimleri ifade eder. Bir ağaca dokunmak, yağmurda yürümek, kitap sayfasını çevirmek, arkadaşlarla yüz yüze oyun oynamak veya ailece sohbet etmek çocuk gelişimi açısından büyük önem taşır.
GERÇEK DÜNYAYA DOKUNMAK NEYİ DEĞİŞTİRİR?
Dikkat süreleri artar.
Hayal güçleri gelişir.
Empati kurma yetenekleri gelişir.
Problem çözme becerileri desteklenir.
Sosyal iletişimleri güçlenir.
Sabretmeyi öğrenirler.
Duygusal dayanıklılıkları artar.
Stresleri azalır.
Doğayla bağ kurarlar.
KENDİNİZE ŞU SORULARI SORUN
Evimizde ekranlar ne kadar süre açık kalıyor?
Çocuğum sıkıldığında hemen ekrana mı yöneliyor?
Birlikte geçirdiğimiz kaliteli zaman yeterli mi?
Ben teknoloji kullanımında nasıl bir model oluyorum?
Ailece ekranlardan uzak aktiviteler yapabiliyor muyuz?
Çocuğumun dijital dünyada neler yaptığını biliyor muyum? Bu soruların cevapları ailelerin dijital dengeyi değerlendirmesine yardımcı olacaktır