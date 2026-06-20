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Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun

Son dönemlerde ailelerin en büyük sorunlarından birisi çocukların ekran bağımlılığı. Peki çocuklar teknolojiden kopartılmadan hayatla nasıl bağlantı kuracak? Anne babalara altın değerinde tavsiyeler

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Giriş Tarihi:
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun

Teknoloji artık hayatamızın ayrılmaz bir parçası. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve sosyal medya platformları sayesinde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak dijital dünyanın sunduğu bu kolaylıklar beraberinde önemli soruları da getiriyor:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-2

Çocuklarımız ekranlarda ne kadar vakit geçiriyor? Aile içindeki iletişim nasıl etkileniyor? Gerçek yaşam deneyimleri yerini sanal dünyaya mı bırakıyor? Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk bu noktada "dijital ebeveynlik" kavramı önem kazandığını belirterek, "Dijital ebeveynlik; çocukları teknolojiden uzak tutmak değil, teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmalarına rehberlik etmektir" dedi.

KALEMDEN ÖNCE EKRAN

Günümüz çocuklarının teknolojinin içine doğduğunu hatırlatan, Şule Erk, "Birçok çocuk kalem tutmadan önce ekran kaydırmayı öğreniyor. Bu durum bazı avantajlar sağlasa da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor" dedi. Çocukların teknolojiyle ilişkisini tamamen yasaklamak yerine sağlıklı sınırlar oluşturmak gerektiğini söyleyen Şule Erk, "Dijital ebeveyn; çocuğunun kullandığı teknolojiyi tanıyan, dijital dünyadaki risklerin farkında olan ve çocuğuna güvenli kullanım konusunda rehberlik eden ebeveyndir. Unutulmamalıdır ki çocuklar söylenenden çok gördüklerini örnek alırlar. Doğru "rol model" olabilmek önemlidir. Sürekli telefonla vakit geçiren bir ebeveynin çocuğundan ekran sınırlarına uymasını beklemek gerçekçi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-3

DİJITAL DÜNYANIN FIRSATLARI

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-4 Bilgiye hızlı erişim
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-5 Eğitici uygulamalar ve içerikler
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-6 Yaratıcılığı destekleyen dijital araçlar
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-7 Uzaktan öğrenme imkanları
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-8 Farklı kültürleri tanıma fırsatı
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-9 Problem çözme becerilerini geliştiren oyunlar

KONTROLSÜZ KULLANIMIN RİSKLERİ

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-10 Dikkat süresinin kısalması
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-11 Uyku problemleri
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-12 Fiziksel hareketsizlik
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-13 Sosyal becerilerde zayıflama
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-14 Bağımlılık eğilimleri
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-15 Duygusal regülasyon güçlükleri
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-16 Siber zorbalık riski
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-17 Yaşa uygun olmayan içeriklere maruz kalma

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-4

YENİ ÇAĞDA EBEVEYN OLMANIN KURALLARI

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-5 Teknolojiyi takip eder.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-6 Çocuğunun kullandığı uygulamaları bilir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-7 Açık iletişim kurar.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-8 Yasaklamak yerine yönlendirir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-9 Kendi ekran kullanımına dikkat eder.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-10 Dijital güvenlik konusunda bilinçlidir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-11 Çocuğuyla birlikte öğrenmeye açıktır.

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-5

SANAL GÜRÜLTÜYE KARŞI AİLE REÇETESİ

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-6 Dijital dünyadan tamamen uzaklaşmanın mümkün olmadığını belirten Şule Erk önemli olanın dengeyi kurabilmekte yattığını söyledi ve ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

EKRANSIZ ZAMANLAR OLUŞTURUN:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-7 Yemek saatlerinde telefon kullanmayın.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-8 Ailece sohbet saatleri belirleyin.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-9 Uyku öncesinde ekranları kapatın.

EKRANSIZ ALANLAR BELİRLEYİN:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-10 Yemek masası.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-11 Çocuk odası.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-12 Yatak odaları.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-13 Aile toplantı alanları.

BİRLİKTE KİTAP OKUYUN:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-14 Her gün en az 15-20 dakika kitap okuyun.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-15 Çocuğunuzun yaşına uygun kitaplar seçin.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-16 Okunan hikayeler üzerine sohbet edin.

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-6

DOĞADA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİN:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-7 Park yürüyüşleri yapın.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-8 Piknik düzenleyin.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-9 Bitki yetiştirin.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-10 Doğa gözlemleri yapın.

GELENEKSEL OYUNLARI HATIRLAYIN:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-11 Saklambaç
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-12 Körebe
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-13 Seksek
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-14 İp atlama
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-15 Kutu oyunları
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-16 Yapbozlar

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREN ETKİNLİKLERE YER VERİN

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-17 Resim yapmak
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-18 Boyama çalışmaları
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-19 Hamur etkinlikleri
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-20 Origami
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-21 Ahşap çalışmaları
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-22 Geri dönüşüm projeleri

ÇOCUĞUNUZLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN:

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-23 Çocuklar çoğu zaman ekrana değil, ilgiye ihtiyaç duyarlar.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-24 Birlikte yemek yapın.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-25 Masa oyunları oynayın.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-26 Sohbet edin.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-27 Gününüzü paylaşın.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-28 Ortak hobiler geliştirin

GELECEĞİN EN ÖNEMLİ BECERİSİ: DENGE KURABİLMEK

Gelecekte çocuklarımızın teknolojiyi kullanmaları değil, onu bilinçli kullanmalarının önemini hatırlatan Şule Erk şu bilgileri verdi: "Dijital beceriler kadar empati, iletişim, sabır, yaratıcılık ve problem çözme becerileri de değerini koruyacaktır. Bu becerilerin büyük bölümü ise gerçek yaşam deneyimleri içerisinde gelişmektedir. Sonuç olarak amaç çocukları teknolojiden uzaklaştırmak değil; teknoloji ile hayat arasında sağlıklı bir köprü kurmaktır. Çocuklarımızın ekranlara dokunduğu kadar toprağa da dokunduğu, dijital dünyada gezindiği kadar gerçek dünyayı da keşfettiği bir denge oluşturabilirsek, onların geleceğine yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan birini gerçekleştirmiş oluruz. Çünkü çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey, yüksek hızlı internet değil; güçlü ilişkiler, gerçek deneyimler ve sevgi dolu bir aile ortamıdır

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-7

DİJİTAL DETOKS BAŞLATIN

Son yıllarda uzmanların çocukların gerçek yaşam deneyimlerine daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladıklarını hatırlatan Şule Erk, analog yaşamı da şöyle anlattı: "Analog yaşam; ekranların olmadığı, duyuların aktif kullanıldığı, gerçek nesneler ve insanlar ile kurulan etkileşimleri ifade eder. Bir ağaca dokunmak, yağmurda yürümek, kitap sayfasını çevirmek, arkadaşlarla yüz yüze oyun oynamak veya ailece sohbet etmek çocuk gelişimi açısından büyük önem taşır.

GERÇEK DÜNYAYA DOKUNMAK NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-8 Dikkat süreleri artar.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-9 Hayal güçleri gelişir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-10 Empati kurma yetenekleri gelişir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-11 Problem çözme becerileri desteklenir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-12 Sosyal iletişimleri güçlenir.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-13 Sabretmeyi öğrenirler.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-14 Duygusal dayanıklılıkları artar.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-15 Stresleri azalır.
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-16 Doğayla bağ kurarlar.

KENDİNİZE ŞU SORULARI SORUN

Evimizde ekranlar ne kadar süre açık kalıyor?
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-17 Çocuğum sıkıldığında hemen ekrana mı yöneliyor?
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-18 Birlikte geçirdiğimiz kaliteli zaman yeterli mi?
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-19 Ben teknoloji kullanımında nasıl bir model oluyorum?
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-20 Ailece ekranlardan uzak aktiviteler yapabiliyor muyuz?
Dijital ebeveyn olun, çocukları ekran bağımlılığından koruyun-21 Çocuğumun dijital dünyada neler yaptığını biliyor muyum? Bu soruların cevapları ailelerin dijital dengeyi değerlendirmesine yardımcı olacaktır

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