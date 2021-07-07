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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 07 Temmuz 2021, Çarşamba

Kardeşin velayeti alınabilir mi?

Kısa süre önce evlendim. Annem ve babam ayrıydı. Şimdi annem vefat etti. 13 yaşındaki kardeşimin velayetini almak istiyorum. Dava açsam kazanır mıyım?
Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır.
Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir. Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz.
721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. Maddesi'ne göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:
Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, engelli olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.
Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız gerekir.

İşveren tarafından yapılmış özel sağlık sigortam var. Bir arkadaşım bunun tazminata yansıtılabileceğini söyledi. Mümkün mü?
Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır.
Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır.
Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.

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