Hamileyim, işten çıkartıldım. Tazminat alabilir miyim? Haklarım neler?
Doğum ya da hamilelikten dolayı işten çıkartılma olaylarıyla iş hayatında sıklıkla karşılaşılmaktadır.
İşverenler hamile kalan veya doğum yapan kadının eski veriminde çalışamayacağını düşündüklerinden, iş akdini feshetme eğilimi gösterebilirler.
Fakat iş hayatında işverenin bu tutumuna karşı işçiyi ve kadını korumak sosyal devlet anlayışının bir sonucudur ve işçiler haklarını bilerek hareket etmelidir. Hamilelik ya da doğum sürecinde bulunan işçinin sırf hamilelik veya doğum sürecinde bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi, geçerli bir fesih nedeni olmadığı gibi, aynı zamanda kötü niyetli bir fesihtir. Bu durumda işçi, 30 kişiden fazla kişinin çalıştığı iş güvencesi hükümleri kapsamında olan işyerleri için işe iade davası açıp, işe iadesini mümkün olmaz ise boşta geçirdiği süre ile 8 aylık maaşına kadar işe başlatmama tazminatı kazanabileceği gibi, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte tüm yasal haklarını da dava ederek alabilir. Ayrıca hamilelik veya doğum sürecinde olan işçinin işten çıkartılması kötü niyet de oluşturacağından, 30 kişiden az işçi çalıştıran ve iş güvencesi kapsamında olmayan işyerleri aleyhine de kötü niyet tazminatı talepli dava açılarak 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı talep edilebilecektir. Fakat işçi hamile iken işverenin işçiyi işten çıkartması için geçerli veya haklı bir nedeni doğmuşsa, bu durumda elbette işveren işçinin hamileliği veya doğum sürecinde olması ile ilgili özel bir durumla karşı karşıya kalmayacak, geçerli veya haklı nedenle feshe ilişkin hükümler uygulanarak fesih geçerli veya haklı sayılacaktır. Örneğin, hamile işçinin amirine veya işverenine eleştiri sınırını aşan hakaretler etmesi, küfür etmesi, hamile işçinin hırsızlık yapması veya işyerinin hamile işçinin çalıştığı departmanının kapanması gibi nedenler karşısında artık feshin geçersizliğinden söz etmek mümkün olmayacaktır.
Hamile işçiyi çıkartan tazminat öder
Hamileyim, işten çıkartıldım. Tazminat alabilir miyim? Haklarım neler?
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