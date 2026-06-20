TKDK destekli balık fabrikası 5 ülkeye ihracat yapıyor

Çanakkale'de bulunan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen proje çalışmaları kapsamında aldığı hibe desteğiyle büyüyen balık işleme fabrikası, 200 kadın çalışanıyla 5 ülkeye ihracat yapıyor.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu Zafer Danışman, hayalini kurduğu balık işleme fabrikası için çeşitli noktalarda AR-GE çalışmaları yaptı. Bunun için uygun lokasyon arayan Danışman, 2017'de tesisi Çanakkale'de kurdu. 15 personelle üretime başlayan Danışman, TKDK'den aldığı destekle işletmesini büyüttü.

NORVEÇ ÜRÜNÜ İTALYA'YA GİDİYOR

Şu an firmasında 200 kadına istihdam sağlayan Danışman, Yunanistan, İtalya, Almanya, Norveç ve İspanya'ya balık gönderiyor. Norveç merkezli bir firmayla da ortaklığa başlayan Danışman, iç pazarda da zincir marketlere ürün tedariki sağlıyor.

Bazı ürünleri yurt dışından ithal edip işledikten sonra ihraç ettiklerini belirten Danışman, "Endüstriyel olarak işlenecek balık stoku bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Bu nedenle yurt dışına gönderdiğimiz balıkların birçoğunu yine yurt dışından alıyoruz. Norveç'ten gelen bir balığı işleyip Norveç'e satabiliyoruz veya İzlanda'dan gelen bir balığı İtalya'ya satabiliyoruz" diye konuştu.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi