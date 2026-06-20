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Sahte doktorun mesleği ortaya çıktı: Gündüz kalıp ustası, akşam hasta tedavisi

Kendisini doktor olarak tanıtan Mahmut Y., gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sahte doktorun mesleği ortaya çıktı: Gündüz kalıp ustası, akşam hasta tedavisi

Şanlıurfa Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kendisini doktor olarak tanıttı, inşaat işçisi çıktı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)Kendisini doktor olarak tanıttı, inşaat işçisi çıktı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)

Yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.

Sahte doktorun mesleği ortaya çıktı: Gündüz kalıp ustası, akşam hasta tedavisi-3

KALIP USTASI

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

Sahte doktorun mesleği ortaya çıktı: Gündüz kalıp ustası, akşam hasta tedavisi-4

Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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