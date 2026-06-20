Sahte doktorun mesleği ortaya çıktı: Gündüz kalıp ustası, akşam hasta tedavisi

Kendisini doktor olarak tanıttı, inşaat işçisi çıktı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)

Yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.