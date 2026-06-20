E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem
Yeni Yargı Paketi düzenlemesine göre duruşmalar arası süre en fazla 3 ay olacak. E-duruşmalar yaygınlaşacak. Hesabını kullandıranlar, ağır cezada yargılanacak.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifiyle, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedef ve faaliyetlere yönelik düzenlemelere gidilecek.
BUNA göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak.
YARGIDA, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.
TÜRK Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek.
ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.