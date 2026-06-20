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E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem

Yeni Yargı Paketi düzenlemesine göre duruşmalar arası süre en fazla 3 ay olacak. E-duruşmalar yaygınlaşacak. Hesabını kullandıranlar, ağır cezada yargılanacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifiyle, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedef ve faaliyetlere yönelik düzenlemelere gidilecek.

E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem-2

E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem-3 BUNA göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak.
E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem-4 YARGIDA, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.
E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem-5 TÜRK Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek.
E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem-6 ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

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