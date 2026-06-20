E-Duruşma kapsamı genişliyor: 12. Yargı Paketi ile yargılamada dijital dönem

BUNA göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak.

YARGIDA, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.

TÜRK Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek.

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi