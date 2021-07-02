Hangi davranışlar mobbing sayılır?
Artık dayanamıyorum.
Haklarım neler?
Öncelikli olarak çalışanın mobbing nedeniyle iş akdini feshederek, mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir.
Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir.
Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdini haklı nedenle feshetme imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır.
Okurumuzun anlattığı olayda ise şefinin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir.
Ancak, işçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanılan olaylara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi mobbing içeren yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından son derece önemlidir.
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