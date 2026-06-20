CHP'li Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet havuzu patladı! Makamda pazarlık, çantayla teslimat
Seferihisar Belediyesi’ni sarsan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan gazeteci Evrim Ataman’ın ifadelerine göre belediyede iskan, ruhsat ve imar işlemleri üzerinden milyonluk “rüşvet havuzu” kuruldu; iş insanlarından para istendi, şantaj haberleriyle baskı yapıldı, tahsilatlar poşet, çanta ve kapalı zarflarla elden teslim edildi. Dosyada 6 milyon liralık iskan rüşveti, 35 milyon liraya varan Halkmarket vurgunu, hayali ihaleler, vatandaş bilgilerinin satılması ve bankamatik personel iddiaları da yer aldı. Detaylar Takvim.com.tr'de...
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- İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönettiği iddia edilen rüşvet şebekesi ortaya çıkarıldı.
- İtirafçı gazeteci Evrim Ataman, Betonsa/Betontaş beton santralinin mührünün açılması ve ruhsat uzatılması için 2 milyon 500 bin TL rüşvet alındığını ve 10 bin euro'yu bizzat Pehlivan'a verdiğini ifade etti.
- İyonya Konakları'ndaki 6 lüks villanın iskan belgesi için müteahhit Sönmez Budak'tan 6 milyon TL alındığı ve rüşvet parasının bir kısmının CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile ticari ilişkisi olan Özlem Akyılmaz Mercan'ın hesabına aktarıldığı tespit edildi.
- Belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş. bünyesindeki Halkmarket'te kesilen hayvanların sakatat tutarlarının kayıtlara girmemesiyle 20 ila 35 milyon TL arasında kayıp oluştuğu iddia edildi.
- Belediyede görevli bir personelin vatandaşların kişisel bilgilerini ve tapu verilerini 5 ila 10 bin TL karşılığında emlakçılara sattığı ve belediyede işe gitmeden maaş alan en az 25 bankamatik personeli bulunduğu ortaya çıktı.
İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2026/394 numaralı soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları Seferihisar Belediyesi'ni saran yolsuzluk ağını gün yüzüne çıkardı. Dosyanın kilit ismi olan gazeteci Evrim Ataman, verdiği üç ayrı ifadede belediye içindeki kirli ağı isim isim ve rakam rakam anlattı.
SİSTEMİN ADI: RÜŞVET HAVUZU
Takvim'in ulaştığı soruşturma dosyasında İtirafçı Evrim Ataman'ın beyanlarına göre CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde vatandaşların ve müteahhitlerin yasal işlemleri kasıtlı olarak zorlaştırılıyor, ardından devreye "havuz" adı verilen rüşvet şebekesi giriyordu.
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönettiği öne sürülen sistemde, Akın Emre İldeniz ve İrfan Çevik gibi isimler üzerinden aracılar vasıtasıyla para tahsilatı yapıldığı iddia edildi. Rüşvet pazarlıklarının ise iz bırakmamak için Seferihisar Adliyesi'nin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütüldüğü belirtildi.
Ataman, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bu yapıya doğrudan dahil olmasa da piyasada konuşulanlara göre havuzdan yüzde 10 pay aldığını öne sürdü.
ŞANTAJ HABERİ YAPTIRIP HARACA BAĞLADILAR
Skandalın en dikkat çeken ayaklarından biri ise Betonsa/Betontaş isimli beton santraline kurulan kumpas oldu.
İtirafçı gazeteci Evrim Ataman, Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın talimatıyla santral aleyhine "ruhsatsız çalışıyor" temalı haberler yaptığını, hemen ardından belediyenin tesisi mühürlediğini anlattı.
Ataman'ın ifadesine göre, mührün açılması ve ruhsatın uzatılması için santral sahibinden 5 ay karşılığında 2 milyon 500 bin TL istendi. Paranın 1 milyon 200 bin TL'lik kısmı bir poşet içerisinde çarşı ortasında teslim alındı.
Ataman ayrıca tahsilatın 10 bin euro'luk kısmını bizzat Pehlivan'a, Akkum mevkisindeki Seferihisar Yazarlar Evi'nde alkollü bir yemek masasında kapalı zarf içinde verdiğini söyledi.
6 MİLYONLUK İSKAN RÜŞVETİ VE AĞBABA BAĞLANTISI
Düzce Mahallesi'ndeki İyonya Konakları isimli 6 lüks villanın iskan, yani yapı kullanma izin belgesi sorununun çözülmesi için müteahhit Sönmez Budak'tan ilk etapta "bağış" adı altında 12 milyon TL istendiği, pazarlıklar sonucu rakamın 6 milyon TL'ye indirildiği belirlendi.
Paranın izini kaybettirmek için ödemelerin gazeteci Ataman'ın üzerine kesilen çeklerle yapıldığı, çeklerin bozdurularak elden veya farklı hesaplar üzerinden Pehlivan'a aktarıldığı ifade edildi.
Soruşturmanın üçüncü ifade aşamasında ise savcılık, Ataman'a kritik bir soru yöneltti. Rüşvet parasının bir kısmının İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz Mercan isimli şahsın hesabına aktarıldığını tespit eden savcılık, Ataman'a doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile ticari ilişkisi olup olmadığını sordu.
Ataman, Veli Ağbaba'yı şahsen tanımadığını, parayı sadece Pehlivan'ın verdiği hesaba gönderdiğini ve sonrasındaki akıbetini bilmediğini ifade etti. Bu detay, rüşvet paralarının siyasi bağlantılarına yönelik soruşturmanın derinleşebileceği yorumlarına neden oldu.
HAYALİ İHALELER VE KAYIP MİLYONLAR
Yolsuzluk çarkının yalnızca imar ve iskan işlemleriyle sınırlı kalmadığı da dosyaya giren ifadelerde yer aldı.
HALKMARKET'TE 35 MİLYONLUK VURGUN
Belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş. bünyesindeki Halkmarket'te kesilen hayvanların sakatat tutarlarının mali kayıtlara girmediği, bu yolla 20 ila 35 milyon TL arasında kayıp oluştuğu öne sürüldü.
Ataman'ın beyanlarına göre söz konusu olayın üstünün meclis kararlarıyla örtüldüğü iddia edildi.
KAĞIT ÜZERİNDE İHALELER
Doğrudan temin yoluyla yapılan bazı alımların gerçekte hiç yapılmadığı, fatura tutarlarından KDV ve küçük bir kâr payı düşüldükten sonra kalan paraların çantalarla "rüşvet havuzuna" taşındığı belirtildi.
Eski bir meclis üyesinin yeniden aday olmaması için kendisine hayali ihaleler üzerinden 500 bin TL "sus payı" verildiği de iddialar arasında yer aldı.
VATANDAŞIN BİLGİLERİ SATILDI
Dosyada yer alan bir başka dikkat çeken iddiaya göre, belediyede görevli bir personel vatandaşların kişisel bilgilerini, ada-parsel ve tapu verilerini 5 ila 10 bin TL karşılığında emlakçılara ve yatırımcılara sattı.
Belediye yönetiminin ise bu duruma göz yumduğu öne sürüldü.
BANKAMATİK MEMURLARI KAYITLARA GİRDİ
Soruşturma dosyasında belediyede işe hiç gitmeden maaş alan en az 25 "bankamatik personeli" bulunduğu da kayıtlara geçti.
Savcılığın, itirafçı beyanları, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk ağına yönelik operasyonları genişletmesi bekleniyor.