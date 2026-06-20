CHP'li Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet havuzu patladı! Makamda pazarlık, çantayla teslimat

Belediyede görevli bir personelin vatandaşların kişisel bilgilerini ve tapu verilerini 5 ila 10 bin TL karşılığında emlakçılara sattığı ve belediyede işe gitmeden maaş alan en az 25 bankamatik personeli bulunduğu ortaya çıktı.

İyonya Konakları'ndaki 6 lüks villanın iskan belgesi için müteahhit Sönmez Budak'tan 6 milyon TL alındığı ve rüşvet parasının bir kısmının CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile ticari ilişkisi olan Özlem Akyılmaz Mercan'ın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

İtirafçı gazeteci Evrim Ataman, Betonsa/Betontaş beton santralinin mührünün açılması ve ruhsat uzatılması için 2 milyon 500 bin TL rüşvet alındığını ve 10 bin euro'yu bizzat Pehlivan'a verdiğini ifade etti.

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2026/394 numaralı soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları Seferihisar Belediyesi'ni saran yolsuzluk ağını gün yüzüne çıkardı. Dosyanın kilit ismi olan gazeteci Evrim Ataman, verdiği üç ayrı ifadede belediye içindeki kirli ağı isim isim ve rakam rakam anlattı.

Ataman, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bu yapıya doğrudan dahil olmasa da piyasada konuşulanlara göre havuzdan yüzde 10 pay aldığını öne sürdü.

Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönettiği öne sürülen sistemde, Akın Emre İldeniz ve İrfan Çevik gibi isimler üzerinden aracılar vasıtasıyla para tahsilatı yapıldığı iddia edildi. Rüşvet pazarlıklarının ise iz bırakmamak için Seferihisar Adliyesi'nin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütüldüğü belirtildi.

Takvim'in ulaştığı soruşturma dosyasında İtirafçı Evrim Ataman'ın beyanlarına göre CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde vatandaşların ve müteahhitlerin yasal işlemleri kasıtlı olarak zorlaştırılıyor, ardından devreye "havuz" adı verilen rüşvet şebekesi giriyordu.

ŞANTAJ HABERİ YAPTIRIP HARACA BAĞLADILAR

Skandalın en dikkat çeken ayaklarından biri ise Betonsa/Betontaş isimli beton santraline kurulan kumpas oldu.

İtirafçı gazeteci Evrim Ataman, Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın talimatıyla santral aleyhine "ruhsatsız çalışıyor" temalı haberler yaptığını, hemen ardından belediyenin tesisi mühürlediğini anlattı.

Ataman'ın ifadesine göre, mührün açılması ve ruhsatın uzatılması için santral sahibinden 5 ay karşılığında 2 milyon 500 bin TL istendi. Paranın 1 milyon 200 bin TL'lik kısmı bir poşet içerisinde çarşı ortasında teslim alındı.

Ataman ayrıca tahsilatın 10 bin euro'luk kısmını bizzat Pehlivan'a, Akkum mevkisindeki Seferihisar Yazarlar Evi'nde alkollü bir yemek masasında kapalı zarf içinde verdiğini söyledi.