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TYT sonrası ilk nabız: YKS zor muydu kolay mıydı? Adaylardan tepkiler

YKS 2026'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday soluğu sosyal medyada aldı. Sınavı tamamlayan öğrenciler Türkçe, matematik ve sosyal bilimler testlerine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı. Özellikle süre yönetimi ve soru uzunlukları en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. TYT'nin zorluk derecesi konusunda ise görüşler ikiye bölündü. İşte 2026 YKS sınavına ilişkin adaylardan ilk tepkiler.

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TYT sonrası ilk nabız: YKS zor muydu kolay mıydı? Adaylardan tepkiler

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik günün ilk etabı sona erdi. TYT'nin ardından gelen yorumlar sınavın farklı bölümlerinde adayların farklı deneyimler yaşadığını ortaya koydu. Kimi öğrenciler soruların beklediklerinden kolay olduğunu belirtirken kimi adaylar özellikle matematik ve Türkçe testlerinde zamanla yarıştıklarını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan ilk yorumlar kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte adaylardan ilk tepkiler.

Geçmiş yıllara giren aday: Bu yılın sınavı daha zordu

yks 24-25-26'ya girmiş ve 24'de üni kazanmış biri olarak bu yılın zor olduğunu düşünüyorum, 24 ve 25 daha bi kolaydı, anlayamadım

Sınav çıkışında adayların yüzü bir karış: Zordu yorumları

Yks sınavı çok mu zordu ya dışarda elinde ÖSYM kalem kutusu taşıyan herkesin yüzü bir karış

Adaydan detaylı değerlendirme: Türkçe ve sosyal kolay, matematik zorladı

2026 YKS-TYT sınavı yorumum:

1)Türkçede dil bilgisi kolaydı. Yardımcı ve ana düşünce sorularının bazıları zordu ama geneli kolaydı.

2)Matematikte şekilli sorular vardı yine. Ama mutlak değer köklü ve bazı problemler kolaydı.

3)Tarih ve coğrafya kolaydı. Din kolaydı.

Sınavın zorluğu adayları endişelendirdi: Seneye tekrar mı?

yks geçti ama çok temel anlatıyor problemlerde bıraktım izlemeyi artık seneye izlemek zorunda kalırsan diye yazıyorum malum sınav zordu

Matematik full geldi iddiası: Geometri çok zordu şikayeti

matematiği fulledim boşum yok (geo çok zordu)

Karşılaştırmalı yorum: Diğer yıllara göre zordu ama YKS’ye göre kolay

Ya diğerlerine oranla zordu bence sadece çok çalışmamıştım ben mat ve Türkçe yks ye göre aşırı kolaydı bence ama

Fullük beklentisi yüksek: Çalışsaydınız zorlanmazdınız eleştirisi

türkçe matematik full bekliyorum yani bu zordu diyenler ne alaka ben onu çözemedim

Son 10 yılın en kolay sınavı iddiası: Full bekliyorum

şimdi çıktım sınavdan muhtemelen son 10 yılın en kolay sınavıydı türkçe matematik full bekliyorum

Haberde kullanılan fotoğraflar X'ten servis edilmiştir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim