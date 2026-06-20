TYT sonrası ilk nabız: YKS zor muydu kolay mıydı? Adaylardan tepkiler
YKS 2026'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday soluğu sosyal medyada aldı. Sınavı tamamlayan öğrenciler Türkçe, matematik ve sosyal bilimler testlerine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı. Özellikle süre yönetimi ve soru uzunlukları en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. TYT'nin zorluk derecesi konusunda ise görüşler ikiye bölündü. İşte 2026 YKS sınavına ilişkin adaylardan ilk tepkiler.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: