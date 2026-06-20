FETÖ’nün firari hainlerine yeni kıskaç: 10 isim daha deşifre oldu
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ’nün üst düzey firarileri için iade süreci yeni delillerle yeniden hızlandırıldı. ABD, Almanya, Belçika, İsveç, Güney Afrika, Avustralya, Mısır ve İran’a iletilen güncel dosyalarda; darbe girişiminde rol alan askerlerden kumpas soruşturmalarını yöneten eski yargı mensuplarına, örgütün medya ayağından kıta imamlarına kadar birçok firari ismin Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetler, para trafiği, istihbarat bağlantıları ve örgütsel rolleri tek tek ortaya konuldu.
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- Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin iadesi için ABD'den Güney Afrika'ya, Belçika'dan İsveç'e kadar yeni talepler hazırladı.
- Eski polis Hüseyin Korkmaz'ın 17/25 Aralık sürecine ait belgeleri çalarak FBI'a 50 bin dolara sattığı ve FBI'dan maaş aldığı tespit edildi.
- Eski Hava Tuğgenerali Mehmet Yalınalp, 15 Temmuz sonrası Almanya'daki NATO üssünden çıkmayarak Alman makamlarına sığındı.
- Örgütün Avustralya kıta imamı Mesut Lelik'in Melburn'daki Sirius Koleji başta olmak üzere 10 kuruluştan elde ettiği milyonlarca doları Pensilvanya'ya aktardığı belirlendi.
- Today's Zaman genel yayın yönetmeni Bülent Keneş için İsveç'e güncellenmiş iade dosyası yeniden sunuldu.
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçarak yabancı istihbarat servislerinin koruması altında lüks yaşam süren ve Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin peşini bırakmıyor. Adalet Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla delilleri en baştan revize edilen, ABD'den Güney Afrika'ya, Belçika'dan İsveç'e kadar uzanan yeni iade taleplerinin detayları ortaya çıktı.
Yargı gücünü terör amaçlı kullanan eski özel yetkililerin, darbe gecesi NATO üslerinde emir bekleyen hainlerin ve örgütün yardım parası diyerek topladıkları paraları holdingleştiren kıta imamlarının dosyaları tekrar gün yüzüne çıktı.
DİNK CİNAYETİNDE FETÖ PARMAĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Örgütün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden Adem Yavuz Arslan, uzun süredir ABD'de firari olarak yaşıyor. Kamuoyunu yönlendirmek için örgütsel kitaplar kaleme alan Arslan'ın, özellikle Hrant Dink cinayetine ilişkin yazdığı metinlerin, cinayetteki FETÖ parmağını gizlemeye ve örgüt mensubu kamu görevlilerini perdelemeye yönelik bir algı operasyonu olduğu iddianamelere girdi. "Kasten Öldürme" ve "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçlarından aranan Arslan için ABD'ye yönelik iade baskısı artırıldı.
BALYOZ KUMPASINDA DEVLETİN GİZLİ BELGELERİNİ KAÇIRDI
FETÖ'nün mahrem sivil yapılanmasında yer alan ve TSK'ya yönelik kumpaslardan biri olan Balyoz soruşturmasının planlayıcılarından Tuncay Opçin de güncellenen listede. Özellikle Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki militanlardan sızdırılan devletin gizli askeri belgelerini teslim alan Opçin'in, bu kozmik verileri Mehmet Baransu'ya bavul operasyonuyla teslim eden asıl kurye olduğu öğrenildi. Darbe girişiminden sadece iki gün önce sosyal medyadan 'Yatakta basıp, şafakta asacaklar' diyerek paylaşım yaptı. "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan aranan Opçin'in iadesi için ABD makamlarına yeni deliller sunuldu.
FİRARİ POLİS 17/25 ARALIK BELGELERİNİ ÇALARAK FBI'A SATTI
FETÖ'nün emniyet yapılanması içinde yer alan ve örgütsel saiklerle yürütülen kumpas soruşturmalarında aktif görev alan eski polis Hüseyin Korkmaz, örgüt hiyerarşisi doğrultusunda hareket etti. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u sıklıkla kullanan Korkmaz, 17/25 Aralık sürecine ait kritik belge ve dijital materyalleri muhafaza ederek usulsüz şekilde yurt dışına çıkarmakla suçlanıyor. ABD'ye kaçtıktan sonra Türkiye aleyhindeki davalarda kürsüye çıkan Korkmaz, çaldığı dijital materyalleri FBI'a 50 bin dolar karşılığında sattığını ve FBI'dan maaş aldığını bizzat mahkemede itiraf etmişti. "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme ve Hile ile Çalma" suçundan aranan Korkmaz için hazırlanan güncel iade talepnamesi ABD iletildi.
FETÖ'CÜ GENERAL GÖREVİNİ BIRAKIP SIĞINMA TALEP ETTİ
Eski Hava Tuğgenerali Mehmet Yalınalp, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, ihanet gecesi hazırlanan sözde Sıkıyönetim Direktifi uyarınca NATO'nun "AC Ramstein Hava Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Plan Yardımcılığı" görevine devam ettirilecekti. Darbenin hemen ardından Ankara'nın 'Yurda dön' emrine uymayarak görev yaptığı Almanya'daki NATO üssünden çıkan ve Alman makamlarına sığınan Yalınalp'in, Türkiye'deki döneminde 'ankesörlü telefon' havuzunda yer aldığı belirlendi. Tanık ifadelerine göre sık sık Pensilvanya'ya giderek elebaşıyla görüşen ve TSK içerisindeki kripto subayları yönlendiren Yalınalp içinde Almanya'ya yeni delillerle tekrar başvuru yapıldı.
FETULLAH'IN DENETÇİSİ, ÖZ'ÜN MAFYA PAZARLIKÇISI NECDET İÇEL
Örgütün sözde mollalarından biri olan ve geçmişte Ege Bölgesi ile Adana sözde il imamlığı yapan Necdet İçel, örgüt elebaşından doğrudan talimat alan en üst düzey isimlerden biri. İçel hakkında tanık ve itirafçı ifadelerinde Fetullah Gülen'in bir dönem kaldığı Altunizade'deki Fem Dershanesi 5. Katındaki odasına en çok giden isim olduğu geçiyor. Ayrıca örgüt adına mafya teşkilatlarıyla para pazarlığı yapmakla ve Torbalı'daki yazlığında bu kirli para işlerini kumpas savcılarından Zekeriye Öz ile organize etmekle suçlanan İçel'in, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden iade edilmesi için "Suç Gelirlerini Aklamak, Nitelikli Zimmet ve Casusluk" suçlarından yeni dosya hazırlandı.
KUMPAS SORUŞTURMALARININ ÖZEL YETKİLİ SAVCISI
Kapatılan Özel Yetkili Savcılık makamını tamamen FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanan ve adliye koridorlarında terör estiren eski savcı Fikret Seçen, yargı gücünü kullanarak örgütün devlet içerisindeki nüfuzunu artırmaya çalışan kilit isimlerden biriydi. Örgütün talimatları çerçevesinde delilleri karartmak, uydurmak ve soruşturmaları yönlendirmekle suçlanan Seçen, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Yargıtay tarafından aranıyor. Kaçtığı Belçika makamlarına iade için yeni bir talep gönderildi.
AVUSTRALYA KITASI SORUMLUSU
Örgütün sınır ötesindeki en uzak finans ve eğitim ağını yöneten Mesut Lelik, FETÖ'nün Avustralya kıta imamı olarak faaliyet gösteriyor. Melburn eyaletinde faaliyet gösteren ve örgütün küresel para aklama merkezlerinden biri olan Sirius Koleji başta olmak üzere; kıtadaki vakıf, yayınevi ve lojistik adı altındaki 10 farklı devasa kuruluşu tek elden yöneten Lelik'in, buralardan elde ettiği milyonlarca dolarlık kara parayıdoğrudan Pensilvanya'daki ana fona aktardığı tespit edildi. "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanı" suçlarından aranan kıta imamının, sığındığı okyanus ötesindeki korunağından Türkiye'ye teslim edilmesi için Avustralya makamlarına resmi ve kapsamlı adli dosya iletildi.
SOSYAL MEDYADAKİ KİRLİ AĞIN CASUSU
FETÖ'nün emniyet ve bürokrasi kadrolarına militan devşiren, 300-400 kişilik örgütsel toplantılarda elebaşından alıntılarla taban kurmaya çalışan ve kapatılan Bugün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Ali Demirel'in, izini kaybettirmek için kaçtığı Mısır'dan iadesi istenirken; Diyarbakır'da KHK ile kapatılan örgüt dernekleri üzerinden faaliyet yürüten, Bank Asya'da fon hareketleri bulunan ve telefonunda örgütün kozmik haberleşme ağı ByLock yüklü olduğu tespit edilen Nazmi Aydın'ın da İran'dan iadesi için adli makamlarca düğmeye basıldı.
ANKARA'NIN ISRARLA İSTEDİĞİ MANŞET İMAMI İSVEÇ'TE
Örgütün kapatılan ana yayın organı Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Bülent Keneş, FETÖ'nün medya yapılanmasının tepesindeki isimler arasında yer alıyor. Yayın politikasını tamamen örgütün kamuoyu oluşturma, devleti zayıflatma ve darbeye zemin hazırlama stratejileri doğrultusunda yürüten Keneş hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan yakalama emri bulunuyor. İsveç'in NATO'ya giriş sürecinde Ankara'nın iadesini en çok baskıladığı isimlerin başında gelen ancak İsveç Yüksek Mahkemesi'nin siyasi bir kararla koruma kalkanı sunduğu Keneş için Türkiye, güncellenmiş dosyayı yeniden İsveç makamlarının önüne koydu.