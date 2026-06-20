FETÖ’nün firari hainlerine yeni kıskaç: 10 isim daha deşifre oldu

FİRARİ POLİS 17/25 ARALIK BELGELERİNİ ÇALARAK FBI'A SATTI FETÖ'nün emniyet yapılanması içinde yer alan ve örgütsel saiklerle yürütülen kumpas soruşturmalarında aktif görev alan eski polis Hüseyin Korkmaz, örgüt hiyerarşisi doğrultusunda hareket etti. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u sıklıkla kullanan Korkmaz, 17/25 Aralık sürecine ait kritik belge ve dijital materyalleri muhafaza ederek usulsüz şekilde yurt dışına çıkarmakla suçlanıyor. ABD'ye kaçtıktan sonra Türkiye aleyhindeki davalarda kürsüye çıkan Korkmaz, çaldığı dijital materyalleri FBI'a 50 bin dolar karşılığında sattığını ve FBI'dan maaş aldığını bizzat mahkemede itiraf etmişti. "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme ve Hile ile Çalma" suçundan aranan Korkmaz için hazırlanan güncel iade talepnamesi ABD iletildi.

FETÖ'CÜ GENERAL GÖREVİNİ BIRAKIP SIĞINMA TALEP ETTİ Eski Hava Tuğgenerali Mehmet Yalınalp, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, ihanet gecesi hazırlanan sözde Sıkıyönetim Direktifi uyarınca NATO'nun "AC Ramstein Hava Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Plan Yardımcılığı" görevine devam ettirilecekti. Darbenin hemen ardından Ankara'nın 'Yurda dön' emrine uymayarak görev yaptığı Almanya'daki NATO üssünden çıkan ve Alman makamlarına sığınan Yalınalp'in, Türkiye'deki döneminde 'ankesörlü telefon' havuzunda yer aldığı belirlendi. Tanık ifadelerine göre sık sık Pensilvanya'ya giderek elebaşıyla görüşen ve TSK içerisindeki kripto subayları yönlendiren Yalınalp içinde Almanya'ya yeni delillerle tekrar başvuru yapıldı.

FETULLAH'IN DENETÇİSİ, ÖZ'ÜN MAFYA PAZARLIKÇISI NECDET İÇEL Örgütün sözde mollalarından biri olan ve geçmişte Ege Bölgesi ile Adana sözde il imamlığı yapan Necdet İçel, örgüt elebaşından doğrudan talimat alan en üst düzey isimlerden biri. İçel hakkında tanık ve itirafçı ifadelerinde Fetullah Gülen'in bir dönem kaldığı Altunizade'deki Fem Dershanesi 5. Katındaki odasına en çok giden isim olduğu geçiyor. Ayrıca örgüt adına mafya teşkilatlarıyla para pazarlığı yapmakla ve Torbalı'daki yazlığında bu kirli para işlerini kumpas savcılarından Zekeriye Öz ile organize etmekle suçlanan İçel'in, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden iade edilmesi için "Suç Gelirlerini Aklamak, Nitelikli Zimmet ve Casusluk" suçlarından yeni dosya hazırlandı.

KUMPAS SORUŞTURMALARININ ÖZEL YETKİLİ SAVCISI Kapatılan Özel Yetkili Savcılık makamını tamamen FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanan ve adliye koridorlarında terör estiren eski savcı Fikret Seçen, yargı gücünü kullanarak örgütün devlet içerisindeki nüfuzunu artırmaya çalışan kilit isimlerden biriydi. Örgütün talimatları çerçevesinde delilleri karartmak, uydurmak ve soruşturmaları yönlendirmekle suçlanan Seçen, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Yargıtay tarafından aranıyor. Kaçtığı Belçika makamlarına iade için yeni bir talep gönderildi. AVUSTRALYA KITASI SORUMLUSU Örgütün sınır ötesindeki en uzak finans ve eğitim ağını yöneten Mesut Lelik, FETÖ'nün Avustralya kıta imamı olarak faaliyet gösteriyor. Melburn eyaletinde faaliyet gösteren ve örgütün küresel para aklama merkezlerinden biri olan Sirius Koleji başta olmak üzere; kıtadaki vakıf, yayınevi ve lojistik adı altındaki 10 farklı devasa kuruluşu tek elden yöneten Lelik'in, buralardan elde ettiği milyonlarca dolarlık kara parayıdoğrudan Pensilvanya'daki ana fona aktardığı tespit edildi. "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanı" suçlarından aranan kıta imamının, sığındığı okyanus ötesindeki korunağından Türkiye'ye teslim edilmesi için Avustralya makamlarına resmi ve kapsamlı adli dosya iletildi.