Arkadaşımla çekildiğim bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştım. Ancak o bana çok kızdı. Şikayetçi olacağını söyledi. Kızacağını hiç düşünmemiştim. Bunun cezası var mı? Suç mu işlemiş sayılıyorum?
Sosyal medyada en çok karşılaşılan kişilik hakkı ihlallerinden biri, özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Sosyal medyada evimizde, işyerimizde, plajda, eğlencede, partilerde, arkadaş ortamlarımızda veya eşimizle çocuğumuzla birçok paylaşımlar yapıyoruz ya da paylaşım yapanların fotoğraflarını görüyoruz. Bu fotoğrafların, paylaşanın rızası olmaksızın alınıp kullanılması, başka kişilerle paylaşılması, reklam, haber veyahut da eğlence amacıyla başkaca kişiler gönderilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Yine aynı şekilde mesajlaşma yoluyla size gönderilen bir fotoğrafı veyahut da örneğin bir arkadaşınız ile yaptığınız yazışmayı ekran görüntüsü almak suretiyle (screenshot) paylaşmanız veya bir başkasına göndermeniz halinde de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olursunuz. Hatta eşlerden birinin eşi ile olan yazışmasının ekran görüntüsünü alarak paylaşması dahi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Yine sosyal medya hesaplarımızda birinin adresinin, telefon numarasının, gittiği okulun, çalıştığı işyerinin bilgilerinin rızası dışında paylaşılması da hem özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturacak hem de kişisel verilerin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesi sonucunu doğuracaktır. Bu şekilde de cezai ve hukuki yaptırımları olacaktır.
İzin almadan fotoğraf paylaşmayın
Arkadaşımla çekildiğim bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştım. Ancak o bana çok kızdı. Şikayetçi olacağını söyledi. Kızacağını hiç düşünmemiştim. Bunun cezası var mı? Suç mu işlemiş sayılıyorum?
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