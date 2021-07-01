Noter hatasında tazminat istenebilir

Dolandırıcılar, sahte tapularla bana arsa sattı. Noterden gidip satış sözleşmesi yaptık. Ancak tapuya gelmediler. Tapuya sorduğumda arsanın başka birine ait olduğunu gördüm. Dava açacağım ama bu konuda karşımda sadece noter var. Ne yapabilirim?

Noterler Kanunu 1. madde "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar" şeklindedir. Noterlerin görevi hukuki güvenliği sağlamak olduğundan, yaptığı işlemlerden zarar görenlere karşı da kusursuz sorumluluğu vardır. Noterlerin yapmadığı, eksik yaptığı veya hatalı yaptığı işlemlere karşı Noterlik Kanunu 162/1. Madde gereğince tazminat davası açılabilir. Sizin olayınızda da noterin sorumluluğuna gidebilmek için noterin eksik yaptığı, hatalı yaptığı veya yapmadığı bir görevi olup olmadığına bakmak gerekir.

Noter, satış vaadi sözleşmesi yapılırken sizin adınıza tapu kaydını incelemekle görevli değildir. Fakat noter huzurunda yapılan işlemlerde sunulan belgelerin sahte olup olmadığı veya noterce yapılan işlemin eksik veya hatalı olup olmadığı hususları incelenmeli ve bir ihmal var ise bu durumda noterin sorumluluğuna gidilmelidir.

Ayrıca noter sahte bir belge ile işlem yapmışsa ve bu belgenin iğfal kabiliyeti varsa bu durumda da sorumluluğuna gidilemeyecektir. Sahtecilik suçunun da esaslı bir unsuru olan iğfal kabiliyetinin varlığı, sahte belgenin ilk bakışta özel bir inceleme gerekmeksizin sahte olduğunun anlaşılamaması halidir. Yani noter, sunulan sahte bir belgeyi kendi sisteminde de kontrol ettiğinde sahte olduğunu anlayamıyorsa bu durumda sorumluluğuna gidilemeyecektir.