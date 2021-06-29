Dolandırıcılara dikkat!

Adıma iki şirket kurmuşlar. İmzaların kesinlikle benimle ilgisi yok. Şimdi bu şirketlerin borcu nedeniyle evime haciz geldi? Ne yapmalıyım?

Derhal en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm.

Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.

Dolandırıldım. Bu yüzden borcumu ödeyemedim. Haciz durumunda tüm eşyalarım mı alınır?

Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür.

Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Fakat yasada "Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez" şeklinde hüküm vardır. Bu düzenlemeyle borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için 'lüzumlu' olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz.