Türkiye savunma sanayii küresel devler arasında: Japonya'dan "vazgeçilmez ortak" itirafı

Türkiye 185 ülkeye yaptığı ihracatla dünyada ilk 10 ülke arasında yer almakta, küresel devlerle stratejik ortaklıklara bir yenisi daha ekleniyor. Jeopolitik riskler nedeniyle endişe yaşayan Japonya da Türkiye için "vazgeçilmez ortak" yorumunu yaptı.



Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları teknolojisinde dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını ve ortaklık yapmak istediklerini söyledi. Uzmanlar, Japonya'nın Türkiye'nin İHA teknolojilerine duyduğu ilginin, Ankara'nın savunma sanayisindeki küresel etkisinin giderek güçlendiğinin yeni bir göstergesi olduğunu değerlendiriyor.



DÖNÜM NOKTASI



Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-S insansız hava araçlarını resmen operasyonel göreve aldı. ANKA-S, Malezya'nın stratejik deniz sahalarında gözetleme ve keşif görevleri icra edecek.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel