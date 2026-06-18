Konya'da altyapıya 27,6 milyar liralık yatırım: Başkan Altay KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli arıtma tesisi projesini açıkladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)



RAKAMLARLA KOSKİ YATIRIMLARI



■ 2018-2026 Toplam Yatırım: 27 Milyar 662 Milyon TL

■ Sadece 2025 Yılı Bütçesi: 4 Milyar TL

■ Şebeke ve Islah Çalışması: 3.646 km su, 1.198 km kanalizasyon hattı Yeni Hedef: GES ve HES kurulu gücünde 100 Megavat ile Türkiye liderliği.