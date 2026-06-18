Konya'da altyapıya 27,6 milyar liralık yatırım: Başkan Altay KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli arıtma tesisi projesini açıkladı
Konya genelinde yürütülen altyapı çalışmalarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sadece 2025 yılında 4 milyar liralık KOSKİ yatırımı yaptıklarını, göreve geldikleri 2018 yılından bu yana ise bu rakamın toplamda 27 milyar 662 milyon liraya ulaştığını açıkladı.
Giriş Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 31 ilçede hayata geçirdiği yatırımları ve yürüttüğü projeleri değerlendirdiği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda, iklim değişikliği ile birlikte kuraklık riskinin, Konya'nın tarımını, su kaynaklarını ve günlük hayatını doğrudan tehdit ettiğine değinen Başkan Altay, "Bu nedenle suyumuzu koruyan, tasarrufu büyüten, kaynaklarımızı güçlendiren tedbirleri önceden almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık öncesi tedbirleri önceden alarak harekete geçtik ve şehrimizi susuz bırakmamak için yeni su kuyuları ve grup suyu projelerini hayata geçirdik" dedi.
TARİHİ YATIRIM MÜJDESİ
Konuşmasında şehre yeni bir müjde veren Başkan Altay, "2009'dan bu yana günlük 200 bin metreküp kapasiteyle hizmet veren Konya Atık Su Arıtma Tesisimizin rehabilitasyonu ve ikinci kademe inşaatına yakın zamanda başlıyoruz. Dünya Bankası, İller Bankası ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ortaklığında yürüttüğümüz bu proje tamamlandığında, tesisin kapasitesi günlük 400 bin metreküpe çıkacak ve şehrimizin uzun yıllar atık su arıtma sorunu çözülecek. KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan bu büyük projeyle ilgili önümüzdeki haftalarda geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz" dedi.
ALTYAPIYA 27,6 MİLYAR TL
Konya'da 2018 yılından bugüne kadar 3 bin 646 kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışma yaptıklarını yine aynı süreçte 1.198 kilometre de yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışması yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar su ve kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışmalarımız için 16 milyar 86 milyon lira harcadık. 31 ilçemizde 2025 yılında başladığımız, tamamlanan ve devam eden toplam KOSKİ yatırım bedelimiz 4 milyar liradır. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne ise KOSKİ altyapı yatırım rakamımız 27 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleşti. Tüm imkân ve kabiliyetimizle şehrimizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
KOSKİ'DEN DEPREM HAZIRLIĞI
KOSKİ'mizin Hatay'da yaptığı her hat onarımı, su temini ve altyapı müdahalesi; şehrin yeniden ayağa kalkma iradesine verilen en büyük destek oldu. Bugün ise KOSKİ, olası Marmara depremine yönelik hazırlıklar kapsamında önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, İstanbul 6 stratejik bölgeye ayrıldı. Bu planlamada Konya'mız; İzmir, Samsun ve Antalya ile birlikte 2. Bölge Destek İli olarak görevlendirildi. Olası bir afet sonrasında meydana gelebilecek altyapı hasarlarına ekiplerimiz anında müdahale edecek. Ayrıca, kurulacak geçici ve kalıcı barınma alanlarının su ve kanalizasyon altyapılarının oluşturulmasında da görev alacağız." GES VE HES KURULU GÜCÜNDE LIDER
Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) çalışmalarından da bahseden Başkan Altay, "Tamamlanan, devam eden ve planladığımız yatırımlarla birlikte, sadece KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün GES ve HES kurulu gücü 100 Megavat olacaktır. Bu da ülkemizdeki su ve kanalizasyon idareleri arasında Konya'mızı lider konuma yükseltecektir" ifadelerini kullandı.
"HER YERE 'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK' MÜHRÜ
Konya'yı altyapısıyla örnek, her ferdinin gurur duyduğu bir dünya şehri yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Paylaştığımız her başlık, yerin altındaki görünmeyen emeğin ve hizmet aşkımızın sembolüdür. Yer üstündeki büyük eserler gibi yerin altına da, suya ve toprağa da Konya Modeli Belediyecilik mührünü vuruyoruz. Bu vesileyle; vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, her projemize destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, milletvekillerimize, İLBANK'a, ilçe belediyelerimize, teşkilatımıza, tüm kurumlarımıza, sahada emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.
TARİHİ YATIRIM MÜJDESİ
Konuşmasında şehre yeni bir müjde veren Başkan Altay, "2009'dan bu yana günlük 200 bin metreküp kapasiteyle hizmet veren Konya Atık Su Arıtma Tesisimizin rehabilitasyonu ve ikinci kademe inşaatına yakın zamanda başlıyoruz. Dünya Bankası, İller Bankası ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ortaklığında yürüttüğümüz bu proje tamamlandığında, tesisin kapasitesi günlük 400 bin metreküpe çıkacak ve şehrimizin uzun yıllar atık su arıtma sorunu çözülecek. KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan bu büyük projeyle ilgili önümüzdeki haftalarda geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz" dedi.
ALTYAPIYA 27,6 MİLYAR TL
Konya'da 2018 yılından bugüne kadar 3 bin 646 kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışma yaptıklarını yine aynı süreçte 1.198 kilometre de yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışması yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar su ve kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışmalarımız için 16 milyar 86 milyon lira harcadık. 31 ilçemizde 2025 yılında başladığımız, tamamlanan ve devam eden toplam KOSKİ yatırım bedelimiz 4 milyar liradır. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne ise KOSKİ altyapı yatırım rakamımız 27 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleşti. Tüm imkân ve kabiliyetimizle şehrimizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
KOSKİ'DEN DEPREM HAZIRLIĞI
KOSKİ'mizin Hatay'da yaptığı her hat onarımı, su temini ve altyapı müdahalesi; şehrin yeniden ayağa kalkma iradesine verilen en büyük destek oldu. Bugün ise KOSKİ, olası Marmara depremine yönelik hazırlıklar kapsamında önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, İstanbul 6 stratejik bölgeye ayrıldı. Bu planlamada Konya'mız; İzmir, Samsun ve Antalya ile birlikte 2. Bölge Destek İli olarak görevlendirildi. Olası bir afet sonrasında meydana gelebilecek altyapı hasarlarına ekiplerimiz anında müdahale edecek. Ayrıca, kurulacak geçici ve kalıcı barınma alanlarının su ve kanalizasyon altyapılarının oluşturulmasında da görev alacağız." GES VE HES KURULU GÜCÜNDE LIDER
Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) çalışmalarından da bahseden Başkan Altay, "Tamamlanan, devam eden ve planladığımız yatırımlarla birlikte, sadece KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün GES ve HES kurulu gücü 100 Megavat olacaktır. Bu da ülkemizdeki su ve kanalizasyon idareleri arasında Konya'mızı lider konuma yükseltecektir" ifadelerini kullandı.
"HER YERE 'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK' MÜHRÜ
Konya'yı altyapısıyla örnek, her ferdinin gurur duyduğu bir dünya şehri yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Paylaştığımız her başlık, yerin altındaki görünmeyen emeğin ve hizmet aşkımızın sembolüdür. Yer üstündeki büyük eserler gibi yerin altına da, suya ve toprağa da Konya Modeli Belediyecilik mührünü vuruyoruz. Bu vesileyle; vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, her projemize destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, milletvekillerimize, İLBANK'a, ilçe belediyelerimize, teşkilatımıza, tüm kurumlarımıza, sahada emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.
RAKAMLARLA KOSKİ YATIRIMLARI
■ 2018-2026 Toplam Yatırım: 27 Milyar 662 Milyon TL
■ Sadece 2025 Yılı Bütçesi: 4 Milyar TL
■ Şebeke ve Islah Çalışması: 3.646 km su, 1.198 km kanalizasyon hattı Yeni Hedef: GES ve HES kurulu gücünde 100 Megavat ile Türkiye liderliği.
Haber: Muharrem Yağız
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi