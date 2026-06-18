D vitamini alırken kansere yakalanmayın! Güneşteki gizli tehlike

10.00-16.00 saatleri arasında kontrolsüz şekilde güneşe maruz kalmak cilt kanserine davetiye çıkarıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık

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Şemsiyenin altında, denizde ya da bir ağacın gölgesinde kaldığımızda cildimizi güneşten koruduğumuz düşüncesine kapılabiliyoruz. Aslında kum, beton, kumaş, su ve açık renkli yüzeyler güneş ışınlarını yansıtarak cilde ulaşmasına neden olabiliyor.Çoğumuz güneş koruyucuyu yalnızca plaja giderken kullanıyoruz. Koruyucu ürünün etkili olabilmesi için 15-30 dakika önce sürülmesi ve gün içinde yenilenmesi önemlidir.