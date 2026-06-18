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D vitamini alırken kansere yakalanmayın! Güneşteki gizli tehlike

Kavurucu sıcaklar, cildimiz üzerinde geri dönülmez hasarlar bırakabiliyor. Dr. Şenay Ağırgöl, "Güneş koruyucuyu her 2 saatte bir tekrarlayın. "Hava nasıl olsa bulutlu" demeyin. 10.00-17.00 arası dışarı çıkmayın" diyor.

Kaynak Gazete
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D vitamini alırken kansere yakalanmayın! Güneşteki gizli tehlike
Güneş ışınları vücudumuzda D vitamini sentezinin yanı sıra ruh sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz üzerinde son derece önemli bir rol oynuyor. Ancak kontrolsüz şekilde güneş altında kalmak cildimizde ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Özellikle açık tenli, açık renk gözlü ve çilli kişiler daha fazla tehdit altında oluyor. Ciltte yanık, kızarıklık ve su toplaması gibi hızlı etkilerinin yanı sıra; kuruluk, ince ve derin kırışıklar, kahverengi ve kırmızı lekeler gibi sonradan oluşan hasarlar da gelişebiliyor. Daha da önemlisi cilt kanserine adeta davetiye çıkarıyor!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şenay Ağırgöl, zararlı güneş ışınlarından korunmak için almamız gereken önlemleri anlatıyor, önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor: Bu saatler arasında güneşe çıkmayın: Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 10.00-16.00 saatleri arasında UV yoğunluğu en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu saatlerde güneşe çıkılmamalı, bu mümkün değilse şapka ve gözlük kullanılmalı.
10.00-16.00 saatleri arasında kontrolsüz şekilde güneşe maruz kalmak cilt kanserine davetiye çıkarıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)10.00-16.00 saatleri arasında kontrolsüz şekilde güneşe maruz kalmak cilt kanserine davetiye çıkarıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)
Gölgede olsanız bile tedbiri elden bırakmayın: Şemsiyenin altında, denizde ya da bir ağacın gölgesinde kaldığımızda cildimizi güneşten koruduğumuz düşüncesine kapılabiliyoruz. Aslında kum, beton, kumaş, su ve açık renkli yüzeyler güneş ışınlarını yansıtarak cilde ulaşmasına neden olabiliyor.

Güneş koruyucu kullanımını günlük rutine dönüştürün: Çoğumuz güneş koruyucuyu yalnızca plaja giderken kullanıyoruz. Koruyucu ürünün etkili olabilmesi için 15-30 dakika önce sürülmesi ve gün içinde yenilenmesi önemlidir.
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D vitamini alırken kansere yakalanmayın! Güneşteki gizli tehlike-3 D vitamini alırken kansere yakalanmayın! Güneşteki gizli tehlike-4 D vitamini alırken kansere yakalanmayın! Güneşteki gizli tehlike-5
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