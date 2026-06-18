Dijital dünyanın karanlık yüzü: İngiltere'de her hafta bir genç sosyal medya yüzünden can veriyor
Molly Rose adlı İngiliz öğrenci, sosyal medyadaki içerikler yüzünden yaşamına son verdi. Babası onun adına bir dernek kurdu. Tüm ülkelere çağrı yaptı. Çocukların çevrim içi güvenliği için teknoloji şirketlerine karşı ortak hareket edelim...
Giriş Tarihi:
İngiltere Hükümeti 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklamak için harekete geçti. Ancak bu plan ülkede çocuk güvenliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşları tarafından yetersiz bulundu. Sosyal medyadaki zararlı içerikler nedeniyle kızını kaybeden Andy Burrows da onlardan biriydi. Molly Rose Vakfı'nın Başkanı Andy Burrows, yasağın yetersiz olduğunu belirtti.
KÜRESEL İTTİFAK ŞART
Burrows, İngiltere'de her hafta bir gencin dijital dünyanın yol açtığı sebeplerle hayatını kaybettiğini açıkladı. Şunları söyledi: Sosyal medya uygulamaları intihar, kendine zarar verme ve cinsel istismar gibi tehlikeli içerikleri algoritmalar aracılığıyla yayıyor. Hiçbir ülke dijital istismar ve çevrim içi zararlarla tek başına mücadele edemez. Bu yüzden küresel bir ittifak kurulmalı. Özellikle ABD'li teknoloji şirketlerine karşı ortak adım atılmalı. Çünkü birlikte hareket etmek ülkelere güç kazandırır; tüm dünya artık bu şirketlere karşı kararlı bir duruş sergilemelidir.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel