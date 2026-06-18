Türkiye dünyada 2. sırada: Türk müteahhitler 138 ülkede 562 milyar dolarlık dev projeye imza attı

Türk müteahhitlik sektörü bugüne kadar 138 ülkede 13 bin proje ile 562 milyar dolarlık işe imza atarken, küresel müteahhitlik sektörünün geleceği başkentte konuşuldu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen 'İnşaat Zirvesi Türkiye' programında, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sını inşaat sektörünün oluşturduğuna dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3.6 büyürken, inşaat sektörünün yüzde 10.8'lik performans gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



DÜNYADA 2. SIRADAYIZ



Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firmasının yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini belirtti. Türkiye'nin "Savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz" dedi.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat da müteahhitlik sektörünün Türkiye'nin göğsünü kabarttığını belirterek, "Bugün itibarıyla 3.5 milyar doları aşan bir proje stoku müşavirlik sektörümüzde başarılmıştır" diye konuştu. Bolat, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin, ilerleyen dönemin önemli yatırımı olduğunu da belirtti.



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Asya SONRAKİ HABER 32 şirket halka arz sırasına girdi Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi Günün Manşetleri Tüm Manşetler Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firmasının yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini belirtti. Türkiye'nin Asya , Avrupa ve Afrika kıtasının ortasında yer aldığına işaret eden Yılmaz," dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat da müteahhitlik sektörünün Türkiye'nin göğsünü kabarttığını belirterek, "" diye konuştu. Bolat, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin, ilerleyen dönemin önemli yatırımı olduğunu da belirtti.