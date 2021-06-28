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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 28 Haziran 2021, Pazartesi

İşçi sır olan bilgileri paylaşamaz

Farklı cihazlar üretiyoruz. Çalışanlar cihazların bilgilerini başkalarına satarsa ne gibi haklarım var?
İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır.
Bu nedenle de kanunumuz işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir.
Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür.
Türk Borçlar Kanunu'nun 396. maddesi şöyledir:
"İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür.
İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür." Yani işçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. İşçinin işten ayrıldıktan bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor.
Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip anlamına gelmiyor.

Televizyon aldım ama beğenmedim. İade için ayıplı mı olmalı?
İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz.
Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir.
Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.

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