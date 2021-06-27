Nafaka dava tarihinden itibaren işler

Ev hanımıyım. Eşim ayrılmak istediğini söyledi. Davayı benim açmam konusunda da ısrar etti. Bir de "Nafaka konusunda seni mağdur etmem" dedi. Bunu yaparsam kayba uğrar mıyım? Davayı ben mi açmalıyım. nafaka ne zaman bağlanabilir?

Öncelikle belirtmeliyiz ki boşanma davasını hangi tarafın açacağının hukuken pek önemi yoktur. Fakat pratikte davayı açan taraf davasını ispatlamak zorunda olduğundan, boşanma davalarında ispat açısından kendisine güvenmeyen ve bir dava açması halinde karşı tarafın davanın reddini talep etme ihtimali olduğundan eşlerden birinden bu tür talepler gelebilmektedir. Eyler bu sebeple davayı karşı tarafın açmasını istemektedir.

KARŞI DAVA AÇILIYOR

Fakat siz de boşanmak istiyorsanız, eşinizin bir dava açması halinde sizin de bir karşı dava açma durumunuz söz konusu olacağından ve her iki halde de davanızı ispatlamak durumunda olduğunuzdan davanın kimin tarafından açıldığı pek de önem arz etmemektedir. Fakat siz boşanmak istemiyorsanız davayı eşiniz açmalı, siz de bu davanın reddini talep etmelisiniz. Davayı siz açtığınızda herhangi bir kaybınız da olmayacaktır. Nafaka konusunda da eşiniz ne derse desin karar hakimindir. O yüzden eşinizin sözünü değil, mahkeme sonucunu beklemeniz gerekmektedir.

HAKİM KARAR VERECEK

Hakim tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak uygun bir nafakaya hükmedecektir. Dava süresince de bir nafaka ödenmesini istiyorsanız bunu ayrıca tedbir nafakası olarak talep etmelisiniz. Ayrıca tedbir nafakasını dava tarihinden itibaren işleyecek şekilde talep ederseniz hakim tedbir nafakasına birkaç ay sonra karar verse de nafakanız dava tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.