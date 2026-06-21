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Dilan Polat hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Sıla Doğu son durumu açıkladı I Engin Polat'tan dikkat çeken paylaşım

Polat ailesinin yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat'ın hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Kardeşi Sıla Doğu, ünlü fenomenin ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçtiğini açıklarken, Engin Polat da yaptığı paylaşımla eşinin hastanede olduğunu doğruladı.

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Dilan Polat hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Sıla Doğu son durumu açıkladı I Engin Polat’tan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi, son haftalarda yaşadığı büyük kayıpla gündeme gelmişti. Polat ailesinin yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın 3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, aileyi derin bir yasa boğmuştu. Acı haberin ardından gözlerden uzak bir süreç yaşayan Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Cenaze töreninde yıkılan Dilan Polat hastaneye kaldırıldı

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Can Polat'ın vefatının ardından cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken Dilan Polat'ın, yaşadığı ağır psikolojik durum nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Dilan Polat'ın kendisine ait tüm sosyal medya platformları resmi kararla erişime engellenmişti. Polat'ın son durumu, takipçileri tarafından merak konusu olmuştu.

Kardeşi Sıla Doğu’dan Dilan Polat açıklaması

Polat ailesi cephesinden gelen açıklamalar, Dilan Polat'ın ciddi bir tedavi sürecinden geçtiğini ortaya koydu. Daha sonra Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Doğu, son günlerde çok sayıda mesaj aldıklarını belirterek, Dilan Polat'ın doktor gözetiminde olduğunu ve özel bir tedavi süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Dilan Polat doktor gözetiminde özel tedavi görüyor

"CİDDİ VE ÖZEL BİR TEDAVİ SÜRECİ"

Sıla Doğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır.

Çocukları için güçlü kalmaya çalışıyor

Dilan Polat'ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirten Doğu, ablasının çocukları ve ailesi için güçlü kalmaya çalıştığını da vurguladı. "Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya ve iyi olmaya çalışıyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz. Hepinizden sadece dua bekliyoruz." ifadelerini kullanan Doğu, sevenlerinden destek istedi.

Engin Polat’tan yürek burkan paylaşım

"BEN İSE TEKİM"

Bir diğer paylaşım ise Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, yaşadıkları zor dönemi şu sözlerle anlattı:

Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim...

Dilan Polat kimdir?

DİLAN POLAT KİMDİR?

21 Temmuz 1990 İstanbul doğumlu, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, kariyerine ünlülerle çalıştığı doğum fotoğrafçılığı ile başlamıştır. Ardından ablasıyla kurduğu güzellik merkezini hızla büyüterek şube zincirine dönüştürmüştür. Genç yaşta evlenen, iki çocuk annesi olan Polat, erken yaşta annesini kaybettiği için bir süre teyzeleri tarafından büyütülmüştür.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
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