Dilan Polat hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Sıla Doğu son durumu açıkladı I Engin Polat'tan dikkat çeken paylaşım
Polat ailesinin yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat'ın hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Kardeşi Sıla Doğu, ünlü fenomenin ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçtiğini açıklarken, Engin Polat da yaptığı paylaşımla eşinin hastanede olduğunu doğruladı.
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