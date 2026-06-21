Dilan Polat hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Sıla Doğu son durumu açıkladı I Engin Polat’tan dikkat çeken paylaşım

"CİDDİ VE ÖZEL BİR TEDAVİ SÜRECİ"

Sıla Doğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır.