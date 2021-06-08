Boşanma davasında tanık şart mı?

Eşimden ayrılmak istiyorum. Boşanma davasında tanıkların etkileri var mıdır?

Tanık ya da şahit, bilgisine başvurulan bir üçüncü kişidir. Yaşanan olaya tanıklık eden kişi, boşanma davalarında son derece önemli bir delildir. Çünkü boşanmaya sebep olan olaylar eşler arasında vuku bulduğundan, çoğu zaman yaşananları ispatlayabilecek yazılı delil, sözleşme, fotoğraf, rapor vs. bulmak çok zordur.

Hatta ve hatta kimi zaman yaşanan olaylar kapalı kapılar ardında vuku bulduğundan, tanık bulmak çok zor olabilir. Yaşanan hadiselere tanık olmuş, eşlerden birinin diğerine hakaret ettiğine, şiddet uyguladığına veya aldattığına tanık olmuş kişilerin mahkeme nezdinde yapacağı tanıklık son derece kıymetlidir. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesince özellikle boşanma davalarında tanık iyi dinlenir. Boşanma davalarında anne, baba ya da kardeş gibi yakın akrabalar da tanıklık edebilir.

İstisnai durumlarda mahkeme bazı kimselerin tanıklıktan çekilebileceği ikazında bulanacaktır. Bu kişiler; boşanma davasında yer alan birinin nişanlısı, aralarında evlatlık bağı olanlar, kendisinin ve eşinin altsoyu ya da koruyucu ailelerin tanıklıklarıdır. Davalı ve davacının kişilik haklarına zarar vermeden, maddi zarar ya da şeref konularında zedeleyici bir role girmeden, adil olmak amacıyla yapılan tanıklıklar her zaman adaletin yerine getirilmesi ve hak mücadelesinde olan tarafın hakkını tesis edebilmesi için son derece değerlidir.