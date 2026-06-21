Taksicilerin kredi kartı kurnazlığı yasa dışı çıktı: Taksimetre dışında alınan komisyon ve bahşişleri geri almanın yolu belli oldu

Büyükşehirlerde taksicilerin tartışma yaratan 'komisyon' uygulamasını sürdürdüğü ortaya çıktı. Ortalama 25-30 liralık ilave kesintiler yapılırken, komisyon oranları yüzde 27 seviyesini gördü. Uygulamadan şikayetçi olan tüketiciler, pos sağlayıcı firmanın taksicilerden talep ettiği komisyon ücretinin kendilerine yansıtılmamasını istedi. Tüketiciler şikayetlerini örneklerle anlattı. Örneğin; Ataşehir 'den Sahrayıcedit'e gitmek için taksiye binen bir tüketici, yaşadığı mağduriyete ilişkin, " Ortalama bin 150 lira olması gerekirken, komisyonla birlikte bin 450 lira paramı çekmiş " dedi.

Büyükşehirlerde taksicilerin uyguladığı komisyon oranları yüzde 27 seviyesine ulaştı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Ankara'da bir taksinin kestiği komisyondan şikayet eden başka bir tüketici ise 756 liralık yolculuk için 848 lira alındığını söyledi. Bursa'da taksiye binen diğer bir vatandaş ise 340 lira tutan yolculuğu için "Takside 250 lira üzeri yolculukta 8.95 lira komisyon olduğu yazıyordu ama 30 lira komisyon eklenmiş" diye konuştu.



BAHŞİŞ KESİNTİSİ



Bazı taksicilerin, komisyon haricinde bahşiş adı altında ek ücretler de talep ettiği görüldü. Taksim'den Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen bir vatandaş, alınan komisyonu şöyle anlattı: "Taksimetrede yazan ücret 290 liraydı. İnmeden önce şoför, 'Kimse bahşiş vermiyor' dedi ve indikten sonra kartımdan bin 300 lira çekim yapıldığını fark ettim. Bu tutar fiş verilmeden, bilgim ve onayım dışında bahşiş adı altında alınmış gibi duruyor"