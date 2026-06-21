Taksicilerin kredi kartı kurnazlığı yasa dışı çıktı: Taksimetre dışında alınan komisyon ve bahşişleri geri almanın yolu belli oldu
Taksilerde kredi kartıyla ödeme tüketicilere kolaylık sağlarken, bazı şoförlerin 'komisyon' adı altında ek ücret talep ettiği belirtildi. TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, "Komisyon alınması yasal değil" uyarısı yaptı...
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- Büyükşehirlerde taksicilerin uyguladığı komisyon oranları yüzde 27 seviyesine ulaştı.
- Tüketiciler, pos sağlayıcı firmanın taksicilerden aldığı komisyonun kendilerine yansıtılmamasını talep etti.
- TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, taksilerin kartla ödemelerde ek komisyon talep etmesinin yasal olmadığını belirtti.
- Bazı taksicilerin komisyon dışında bahşiş adı altında ek ücretler talep ettiği görüldü.
- Tüketiciler, haksız komisyon ücretlerini kanıtlayan belgelerle tüketici hakem heyetine başvurarak iade alabilir.
Büyükşehirlerde taksicilerin tartışma yaratan 'komisyon' uygulamasını sürdürdüğü ortaya çıktı. Ortalama 25-30 liralık ilave kesintiler yapılırken, komisyon oranları yüzde 27 seviyesini gördü. Uygulamadan şikayetçi olan tüketiciler, pos sağlayıcı firmanın taksicilerden talep ettiği komisyon ücretinin kendilerine yansıtılmamasını istedi. Tüketiciler şikayetlerini örneklerle anlattı. Örneğin; Ataşehir'den Sahrayıcedit'e gitmek için taksiye binen bir tüketici, yaşadığı mağduriyete ilişkin, "Ortalama bin 150 lira olması gerekirken, komisyonla birlikte bin 450 lira paramı çekmiş" dedi.
Ankara'da bir taksinin kestiği komisyondan şikayet eden başka bir tüketici ise 756 liralık yolculuk için 848 lira alındığını söyledi. Bursa'da taksiye binen diğer bir vatandaş ise 340 lira tutan yolculuğu için "Takside 250 lira üzeri yolculukta 8.95 lira komisyon olduğu yazıyordu ama 30 lira komisyon eklenmiş" diye konuştu.
BAHŞİŞ KESİNTİSİ
Bazı taksicilerin, komisyon haricinde bahşiş adı altında ek ücretler de talep ettiği görüldü. Taksim'den Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen bir vatandaş, alınan komisyonu şöyle anlattı: "Taksimetrede yazan ücret 290 liraydı. İnmeden önce şoför, 'Kimse bahşiş vermiyor' dedi ve indikten sonra kartımdan bin 300 lira çekim yapıldığını fark ettim. Bu tutar fiş verilmeden, bilgim ve onayım dışında bahşiş adı altında alınmış gibi duruyor"
UYGULAMA YASAL MI?
TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü'nün verdiği bilgiye göre; taksilerin kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek komisyon talep etmesi yasal değil. Taksiciler, 'kart komisyonu' veya 'bahşiş' adı altında ek ücret talep edemez. Ödemeniz gereken tek tutar taksimetrede yazan miktar olmalı.
TÜKETİCİ NE YAPMALI?:
Taksiciye ödediğiniz o parayı geri alabilmek için taksimetre fişini, araç bilgilerini (özellikle plakayı) ve pos cihazından çekilen tutarı gösteren slip/ dekontu saklayın. Alınan haksız komisyon ücretini kanıtlayan belgelerle birlikte e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak ödediğiniz ekstra bedelin size iade edilmesini sağlayabilirsiniz.