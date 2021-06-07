Eşimden ayrılıyorum. Benden yüksek tazminat istiyor. Tazminatın bir sınırı var mı?
Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 'mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.' Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim tarafların gelirlerini esas alacaktır.
Boşanma tazminatı nasıl belirlenir?
Eşimden ayrılıyorum. Benden yüksek tazminat istiyor. Tazminatın bir sınırı var mı?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Parası olan çocuğu alır mı? 06 Haziran 2021, Pazar Eşimden ayrılmak istiyorum. Maddi durumu iyi. Bu yüzden çocuklarımızın velayeti eşime mi verilir? Mahkeme çocuğun...
- 18 ay kira katkısı 05 Haziran 2021, Cumartesi Evimizi kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapmak istiyoruz. Acaba çok uzun sürüp, bize maddi anlamda sorun çıkarır...
- Rencide eden yoruma ceza 04 Haziran 2021, Cuma ■ Sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşıma ağır yorumlar yapılmış. İnternette hakarete ceza verilir mi? Hakaret...
- İşten ayrılan da tazminat öder! 03 Haziran 2021, Perşembe Bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Daha iyi maaşlı bir iş buldum. İşten ayrılırsam ihbar tazminatı mı ödemem...
- Geciken aidat nasıl ödenir? 02 Haziran 2021, Çarşamba Site yöneticisi oldum. Bazı daireler aidatları ödemiyor. Ne yapılabilir? Aidat, aylık olarak ödenen ve mülk sahipleri...