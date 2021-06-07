Boşanma tazminatı nasıl belirlenir?

Eşimden ayrılıyorum. Benden yüksek tazminat istiyor. Tazminatın bir sınırı var mı?

Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 'mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.' Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim tarafların gelirlerini esas alacaktır.