Marka nasıl korunur?
Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası patent ofisleri marifeti ile logo, isim ve ürün markanızı tescil ettirebilirsiniz.
Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin markasının izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markası ile üretilen taklit malları toplatmak gibi birçok hakkı vardır. Marka hakkına tecavüz özetle; birine ait olan markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanılması durumudur.
Tescilli bir markanın veya logonun veyahut da marka olarak tescil edilebilen herhangi bir ibarenin, yazı karakterinin aynısının veya onu çağrıştıran bir benzerinin bir başkası tarafından kasıtlı veya bilmeden kullanımı, taklit ürünler gibi birçok hal, marka hakkına tecavüz sayılır. Marka hakkına tecavüz edilen kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere gerek hukuk gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, dava devam ederken taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına da sahiptir. Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç gibi kalemleri içeren maddi ve manevi tazminat talepleri de dava yolu ile talep edilebilecektir.
■ Polis her durumda üst araması yapabilir mi?
Polisler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına zorlu çalışma şartlarını yerine getirerek görev yapar.
Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/a Maddesi'nin 6. fıkrasında belirtildiği üzere polis, kişinin üzerinde ya da aracında silahlı/tehlike oluşturan diğer eşyaların bulunduğuna dair bir şüphe varlığı tespit eder ya da ihtimal tanırsa, kendisine ya da başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbiri alma konusunda yetkilidir.
Tabii polisler yasanın çizdiği sınırı aşmamalıdır.
Örneğin; çantanızı yoklayabilir ama içine elini sokamaz ya da üzerinizi arayabilir ancak görünmeyen alanlara el süremez. Dışarıdan görünmeyen ama bakılması gereken incelemeler İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen esaslar dahilinde yapılmalıdır. Bu durumda kolluk amirlerinin yazılı; acil hallerde ise sözlü teyitleri gerekir.
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