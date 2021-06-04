Rencide eden yoruma ceza
Hakaret elbette suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre 'bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.' Sosyal ağları ve interneti bu denli sık kullandığımız günümüzde, insanların günlük hayatlarına nazaran çok daha cesur olduğunu ve çoğu zaman özellikle sanatçılara, siyasetçilere veya futbolculara kolaylıkla hakaret edebildiklerini görüyoruz.
İnternet yoluyla hakaret suçu da Türk Ceza Kanunu anlamında suçtur ve üstüne üstlük yazılı bir delil ihtiva ettiği için ispatlanması da kolay sayılabilecek bir suçtur.
Bu nedenle, nasıl günlük hayatta konuşmalarımıza dikkat etmek zorundaysak, sosyal ağlardayken de klavyemizin yazdıklarına dikkat etmek zorundayız. Yoksa bir sabah, cezalandırılmanız talepli bir suç duyurusu nedeniyle evinize yapılmış bir tebligatla karşılaşabilirsiniz.
■ Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur.
Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşten ayrılan da tazminat öder! 03 Haziran 2021, Perşembe Bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Daha iyi maaşlı bir iş buldum. İşten ayrılırsam ihbar tazminatı mı ödemem...
- Geciken aidat nasıl ödenir? 02 Haziran 2021, Çarşamba Site yöneticisi oldum. Bazı daireler aidatları ödemiyor. Ne yapılabilir? Aidat, aylık olarak ödenen ve mülk sahipleri...
- Kilo veremeyene para iadesi olur mu? 01 Haziran 2021, Salı Beslenme uzmanımdan memnun kalmadım. Kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim? Amacına ulaşmayan ve istediğiniz...
- İnternette nasıl unutuluruz? 31 Mayıs 2021, Pazartesi İnternette hakkınızda çıkan yazı ve haberlerin kaldırılması mümkün mü? Unutulma hakkı nasıl kullanılır? İşte cevapları... Hakkımda...
- Kartı izinsiz kullanana ağır ceza var 30 Mayıs 2021, Pazar Arkadaşıma para çektirmek için banka kartımı vermiştim. Arkadaşım kartla yüklü miktarda alışveriş yapmış. Şikayetçi...
- İşten ayrılan da tazminat öder!
- Geciken aidat nasıl ödenir?
- Kilo veremeyene para iadesi olur mu?
- İnternette nasıl unutuluruz?
- Kartı izinsiz kullanana ağır ceza var
- Zararlı yazılımlar ceza getirir
- Kopya karta 7 yıl hapis
- Kart oyununa geçit yok
- Şifreler çalınırsa ne yapılmalı?
- Karne notlarını değiştiren yanar