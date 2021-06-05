18 ay kira katkısı

Evimizi kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapmak istiyoruz. Acaba çok uzun sürüp, bize maddi anlamda sorun çıkarır mı?

Eski yapıların yeniden kuvvetlendirilmesi, depreme dayanıklı hale gelmesi, modern yapıda inşa edilip, güvenle oturulması amacıyla oluşturulan yenilenme sürecine 'kentsel dönüşüm' denir. Toplu olarak zaman zaman belli alanlarda uygulanan işlemlerdir. Belediyeler yerleşim alanlarında mevcut olan imar planında düzenlemeye giderek yeni bir binayı ev sahiplerine teslim ediyor. Çok uzun sürüp sorun çıkaracak süreçler olmamakla beraber yaklaşık olarak 1 yıllık gibi bir sürede yeni binaya kavuşmak mümkün olabiliyor. Yine de anlaştığınız müteahhidin mali gücünü ve daha önce yapmış olduğu projeleri görerek dikkatli bir şekilde karar vermek ileride bir mağduriyet yaşanmasını engelleyecektir. Devlet tarafından da konut yenilenmesi yaparken maksimum 18 ay kira katkısı tarafınıza sunulmuş oluyor.

Beyaz eşya aldım ama beğenmedim. Bir ürünü yasal sürede iade etmek için ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?

İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.