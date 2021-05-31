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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 31 Mayıs 2021, Pazartesi

İnternette nasıl unutuluruz?

İnternette hakkınızda çıkan yazı ve haberlerin kaldırılması mümkün mü? Unutulma hakkı nasıl kullanılır? İşte cevapları...

Hakkımda yıllar önce açılan bir dava internet sitelerinde yer aldı. Bu davadan beraat ettim. Bu haberleri kaldırmanın bir çaresi yok mu?
Türkiye'de unutulma hakkı kanunlarımızda açıkça düzenlememiş olsa da Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları gereğince, unutulmak bir kişilik hakkıdır ve bu nedenle kişilik hakları zedelenen kimseler ilgili haberlerin internet arşivlerinden çıkartılmasını talep edebilir. Bir internet haberinin unutulma hakkı kapsamında internetten çıkartılabilmesi için;
● yayının içeriği,
● yayında kaldığı süre,
● güncelliğini yitirme,
● tarihsel bir veri olarak kabul edilememe,
● kamu yararına katkısı (toplumsal açıdan haberin değeri, haberin geleceğe ışık tutan niteliği)
● habere konu kişinin siyasetçi veya ünlü olup olmadığı,
● haber veya makalenin konusu, bu bağlamda haberin olgusal gerçekler ya da değer yargısı içerip içermediği, halkın ilgili veriye yönelik ilgisi gibi hususların her somut olay açısından incelenmesi gerekmektedir.
Unutulma için neler yapabileceğinize gelince... İlgili haberlerin bulunduğu URL'leri bildirmek sureti ile sulh ceza hakimliklerinden erişimin engellenmesini talep edebilir, öncelikle ilgili internet sitelerine başvurmak koşuluyla unutulma hakkı kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulunabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde ise doğrudan arama motorlarına da müracaat ederek ilgili haberlerin indeksten çıkartılması da talep edilebilir.

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