Kilo veremeyene para iadesi olur mu?

Beslenme uzmanımdan memnun kalmadım. Kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim?

Amacına ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Size uygulanacak olan işlemlerin sıralaması ve beklenen hedef gibi sözleşme içinde yer alacak bilgiler işinizi sağlama alır. Sözleşmenin olmaması halinde ise hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Burada dikkat edilecek nokta, hizmetin devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Çünkü özel hastanelerden alınan hizmetlerde hakem heyetine başvuru yapılabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.

'1 haftada dil öğretiyoruz' diyorlar. Yalan reklamın cezası var mıdır?

Burada yapılacak başlıca iş, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı olması, tüketicilerin şikâyetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir. Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak önemlidir.