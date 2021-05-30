Kartı izinsiz kullanana ağır ceza var
TCK m. 245 /f. 1'e görebaşkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Bu fıkrada sözü edilen başkasına ait gerçek bir banka veya kredi kartını ele geçirmek veya elinde bulundurmak suretiyle kullanarak veya bir başkasına kullandırtarak çıkar sağlaması hali düzenlenmiştir. Örneğin, banka veya kredi kartının çalınması, sıkıştığı ATM'den alınması, iptal edilmek üzere verilmesi, geçici olarak verilmesi gibi herhangi bir nedenle el değiştirmesi ve kartı elinde bulunduranın örneğin kartı ATM'ye sokarak para çekmesi yahut kredi kartını bir market alışverişinde kullanması halinde bu suç oluşacaktır.
Yine örneğin, banka tarafından kargo elemanıyla gönderilen kredi kartının henüz sahibinin eline ulaşmadan kargo elemanı tarafından kullanılması da bu suçu oluşturacaktır.
Örneğin, bir arkadaşınıza 100 TL çekmesi için banka kartınızı verdiğinizde arkadaşınız sizin için 100 TL çekerse elbette bu suç oluşmayacaktır. Fakat arkadaşınız bu kartla sizin izniniz olmaksızın 200 TL çekip 100 TL'sini size getirir, 100 TL'sini de mal edinir ise bu suç oluşacaktır. Değerli okurumuzun durumunda da benzer şekilde, kartla para çekildikten sonra kart sahibinin rızası dışında alışveriş yapılırsa bu durumda kredi veya banka kartını kötüye kullanma suçu oluşabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu suçta kartın fiziken kullanılması gerektiğidir. Eğer kredi veya banka kartı fiziken değil de örneğin internet alışverişinde sadece üzerindeki kart bilgilerinden istifade edilerek kötüye kullanılıyor ve haksız kazanç elde ediliyorsa bu durumda bu madde değil TCK m. 244/ 4 'te düzenlenen bilişim sistemi verilerine yönelik suç oluşacaktır.
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