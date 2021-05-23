Dikkat internetten paranız çalınabilir!

İnternet bankacılığıma girilerek hesabım boşaltılmış. Bu suçun cezası nedir?

İnternet bankacılığı şifreleri ele geçirilerek hesaptaki paranın başka bir hesaba aktarılması suretiyle gerçekleşen eylem, bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur.

Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesinde hırsızlık suçu düzenlenmiş, 2. fıkrasında sayılan hallerde de suçun ağırlaştırılmış halleri belirtilerek nitelikli hırsızlık suçları düzenlenmiştir. Konumuz olan e bendinde hırsızlık suçunun 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle' işlenmesi halinde, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu bilgisayar, internet, cep telefonları, ağlar vb. bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle hırsızlık yapılması halidir.

-Bir şirketin internet bankacılığı şifrelerini ele geçirerek şirketin banka hesabındaki paraların kendi veya bir başkasının hesabına aktarmak, -Bir kişinin hesabını hackleyerek, kripto para borsasında tutulan bitcoinlerini başka bir hesaba aktarmak, paraya çevirerek parasını çekmek,

-Bir kişinin telefon hesabına girerek kendisine kontör transferi yapmak,

-Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında kayıtlı hesap numarası ve şifre bilgilerinin elde edilerek banka hesabından para havale edilmesi nitelikli hırsızlık suçunun oluşturur.

İnternet bankacılığına girilerek hesabının boşaltılması eylemi de bu suçun konusudur.