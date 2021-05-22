Hesabı kaptırmayın!
Bilişim suçları en çok sosyal medya hesapları üzerinden işlenen suçlardandır. Bu konuda özellikle şifre belirlerken kolaylıkla tahmin edilemeyen sayı, harf, noktalama işaretlerinden oluşan kombinasyonlar kullanılarak şifreler oluşturulmalı, tüm hesaplarımızda aynı şifreler kullanılmamalı ve şifreler düzenli olarak değiştirilmelidir.
Yine internet kafeler, arkadaş bilgisayarları vb. gibi farklı cihaz ve bilgisayarlardan hesaplarımıza eriştiğimizde bu cihazlardan çıkış yaptığımızdan emin olmalıyız. Tüm tedbirlere rağmen hesabımız çalınmışsa, bu durumda sosyal medya hesaplarının bu konuda belirlediği bir takım prosedür adımlarını izlemeli ve hesabın ele geçirilmesiyle ilgili bildirimde bulunmalıyız.
Bir başkasının hesabını çalmak bir bilişim suçudur ve Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bir kişi başka birinin sosyal medya şifresini ele geçirerek hesap sahibinin hesabına ulaşmasını engellerse, TCK'nın 244/2'deki 'bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma' şeklindeki bilişim suçu işlenmiş sayılır. Bu kişiye verilecek ceza ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.
2 AYRI SUÇTAN CEZA VERİLİR
e-mail adresine giremiyorum. Biri mailime girerek şifremi değiştirmiş. Bunun bir cezası var mı?
e-mail adresinizin şifresinin değiştirilmesi suretiyle mail adresinize girişin engellenmesi TCK'nın 244/2 maddesinde düzenlenen 'bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma' suçunu oluşturur. Bilişim sistemi, bilgisayar sisteminden daha geniş bir kavramdır. Bilgisayar, cep telefonu, USB bellek, hafıza kartları, internet, network ağları, ATM cihazları, akıllı saat, e-mailler, yazılım ve programlar, akıllı buzdolabı gibi tüm cihaz ve sistemler bilişim sistemidir. Dolayısıyla e-mail hesabınız da bilişim sistemidir. Bu sisteme girilerek erişimin engellenmesi ile ilgili suç oluşur.
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