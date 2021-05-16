Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 16 Mayıs 2021, Pazar

Şiddete karşı devlet koruması

Eşim bana şiddet uyguluyor. Her seferinde 'Bir daha olmayacak' diyor. Ancak yine devam ediyor. Ne yapabilirim?
FİZİKSEL ya da psikolojik, cinsel ya da ekonomik fark etmeksizin uygulanan şiddet türleri karşısında devlet sizi korumaya alır. Aile Bakanlığı'nın İl Müdürlükleri, valilikler, kolluk kuvvetleri, kaymakamlıklar, sağlık kuruluşları ve kadın sivil toplum kuruluşları ve pek çok önemli makam sizlerin güvenliği için çalışmaktadır.
En çaresiz zamanlarda 155 Polis, 156 Jandarma ve 183 Aile ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na hemen ulaşmanız gerekmektedir. Eşinizin size uyguladığı şiddette darp izleriniz varsa, sağlık raporu ile durumu kanıtlayabilir ve gerekli cezaları aldırtabilirsiniz.
Yaşadığınız şiddet fiilleri karşısında korunmanız ve gerekli yaptırımları sağlayabilmeniz için Emniyet'e, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ya da aile mahkemesine müracaat edebilirsiniz. Bu konuda tek başına hareket etmek oldukça zordur. Mutlaka bir avukata, sosyal hizmet danışmanına veya bağlı bulunduğunuz illerdeki barolara ulaşarak destek isteyin.

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?
KİŞİLERE yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Şiddete karşı devlet koruması
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ