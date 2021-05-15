Kredi geri ödenemezse...

Bankadan kredi çektim ama ödeyemiyorum. Bankadan zaman zaman uyarılar da yapılıyor. Hiç ödeme yapmadığımda başıma neler gelebilir?

Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka bu durumda kendi durumunu güvene almak için sizden gerekli koşulları yerine getirmenizi bekleyecektir. Eviniz ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarını ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek, bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Peki, 'tüm bu durumlar yerine getirilmiş ama sonrasında işler kötüye gitmişse neler olur?' sorusuna gelince...

Banka size verdiği ödemeyi geri alacaktır. Kredi borçlusundan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır. Kredi bedeli için bir rehin veya ipotek temin edildi ise banka rehni veya ipoteği paraya çevirebilecek, ev ya da araba bulunuyor ise icrai satışlarla paranın teminini sağlayabilecektir.

Banka asıl kişiye ulaşamıyor ya da ödemeyi geri alamıyorsa kefil olan kişiye yönelecektir. Kefil var olan borcu ödemek zorunda kalır.

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.