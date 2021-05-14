Hakaret eden müşteri hapis cezası alır

Markette çalışıyorum. Kasiyerim. Bir müşteri bana hakaret etti. Kamera kayıtlarında var. İş arkadaşlarım da olaya şahit. Dava açabilir miyim?

Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar, e-posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Yine hakarete maruz kaldıysanız, hukuk mahkemeleri nezdinde de kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Eşimin telefonunda başka bir kadınla fotoğrafını gördüm. Ayrılma kararı aldım. Beni aldattığını nasıl ispatlarım?

Türk hukuk sistemimizde iddiada bulunan iddiasını ispat etmek zorundadır.

Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de yapabilirsiniz.

Örneğin; eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiniz hususunda bir hukukçunun profesyonel desteğini almanız hak kaybına uğramamanız açısından isabetli olacaktır.