Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

20 yılı aşkın süredir aynı işyerinde çalışıyorum. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatı hesaplaması için öncelikle işçinin son aldığı giydirilmiş brüt 30 günlük ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Ardından da bu ücret, çalışmış olduğu süre ile çarpılacak ve düşülmesi gereken damga vergisinden sonra çıkan tutar işçiye ödenecektir. Bir yıldan artan süreler de hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır. İşveren dilerse kıdem tazminatı tavanını dikkate almaksızın da ödeme yapabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, tavan ücreti aşan kısım için gelir vergisi kesintisi yapılmalıdır.

İşyerinde sağlık sigortam yapıldı, yaptığım işe bağlı olarak prim de alıyorum. Bunlar kıdem tazminatına dahil mi? Giydirilmiş brüt ücret nedir, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplamalarına esas alınan ücret işçinin giydirilmiş brüt ücretidir. Bu ücret, işçiye ödenen ücrete ilaveten işçiye sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatleri de kapsamaktadır.

Örneğin; yol parası, yemek parası ve düzenli bir şekilde ödenmesi kaydıyla ikramiye, prim, yakacak yardımı, çocuk yardımı, taşıt yardımı, gıda yardımı, sağlık yardımı gibi sürekli tüm ödeme ve yardımlar giydirilmiş ücret hesabında çıplak ücrete eklenerek hesaplama yapılır. Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatili ücreti, destek niteliğindeki düzenli olmayan bayram harçlığı, hastalık, evlenme, doğum yardımları, bir kerelik jest ödemeleri, devamlılık arz etmeyen prim ve ikramiye ödemeleri fazla mesai ücreti, giydirilmiş brüt ücret hesabına katılmaz.