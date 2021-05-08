Fazla rapor sözleşmeyi bitirir

Bir çalışanımız sürekli rapor alıyor. Uzun süreli rapor alan işçinin iş akdi feshedilir mi? Kıdem tazminatı ödenir mi?

İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresinin ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu oluyorsa bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Sonuca inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim? Yasal olarak haklarım neler?

Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var.

Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.