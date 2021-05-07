RAMAZAN İMSAKİYE
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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 07 Mayıs 2021, Cuma

Doktor hatasından hastane de sorumludur

Ameliyat sonrası bacağımda engel oluştu. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?
Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır.
Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dâhilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur.
Ayrıca hekimin hatasından hastane de müteselsilen sorumludur.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN 6 AYLIK İKAMET ŞART

Yabancı işçi çalıştırmak için neler gerekiyor?
Yabancı işçi çalıştırmak için Çalışma Bakanlığı'nca izne gerek duyulmaktadır. Yabancı işçiler, işveren adına değil, kendi adlarına izinlerini alabilmektedirler. İzin hem elektronik ortamda hem de birebir görüşme sağlayarak uygun olan işlemleri yapmakla mümkün olabilmektedir. İşçi tarafından hazırlanan belgeler 30 işgünü içinde değerlendirmeye alınır ve eksiksiz olması gereklidir. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara göre uyumlu olması önemlidir. Aksi durumda dosya kaldırılır ve geçerliliğini kaybeder.
Çalışma izni almak için yurt içinde en az 6 aylık ikamet izni alarak kalmış olmaları gereklidir.

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