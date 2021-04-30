Kardeşin vasisi olabilirsiniz

Anne ve babam ayrıldı. Kardeşimin velayeti annemdeydi. Ancak annem vefat etti. 15 yaşındaki erkek kardeşimin velayetini alabilir miyim? Kardeşim babamda kalmak istemiyor.

VELAYET hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir.

Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz. Velayetin kaldırılması ve vasi tayininin gerçekleşebilmesi için yasal düzenlemedeki duruma uygunluğuna bakılır. 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. Maddesi'ne göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, engelli olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi...

Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması....

Açacağınız davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak tayin edilmenizin çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz...