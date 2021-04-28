Sigorta yapmayana para cezası

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde sigortalı olmadığımı öğrendim. Ne yapabilirim?

Öncelikli olarak sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunabilirsiniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.

Tadilat sırasında gerçekleşen gürültüden şikayetçi olunabilir mi?

Tadilat gerçekleştirilirken doğal bir gürültü çıkması beklenen ve bir yere kadar da anlayış gösterilen bir durumdur. Uygun saatlerde yapılan ve site yönetimi/komşulara haber verilen tadilatlar sorunsuz halledilir. Fakat durumun rahatsız edici bir boyuta gelmesi üzerine hakim başvuruları ile hakkınızda şikayet talebi açılabilir.