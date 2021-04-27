Trafik cezası çocuklardan istenir mi?

Babam vefat etti. Üzerine ait aracın trafik cezası borçları varmış. Bu borçlar bizden mi istenecek?

TÜRK Medeni Kanunu'nun 606. maddesinde mirasın 3 ay içinde reddedilebileceği düzenlenmiştir.

Reddedilmemesi halinde miras bırakanın amme borçlarından mirasçılarının sorumlu olup olmayacağı konusu alacağın konusuna göre değişmektedir. Örneğin; 213 sayılı Kanun'un 12. maddesinde, "Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar" hükmüne yer verilmek suretiyle ölen kişinin vergi borçlarından her mirasçının kendi miras hissesi nispetinde sorumlu olması esası getirilmiştir. Sizin örneğinizde trafik para cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda bu konuda bir düzenleme bulunmadığından, kendisine trafik para cezası verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu alacağın tahsilinden borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin vazgeçilecektir. Yani bu cezalar sizden istenemeyecektir.

Apartman yöneticisiyim. İtirazımıza karşın bir daire balkonu kapattı. Neler yapılabilir?

BİNANIN dış cephesi ortak alandır ve balkonlar tüm kat maliklerinin açık rızası olmaksızın kapatılamaz.

Kat maliklerinden birinin balkonu kapatması halinde kat malikleri kurulunca yöneticiye müdahalenin men'i ve ecrimisil davası açabilmesi için yetki verilir ve yönetici bu yetkiye dayanarak dava açabilir.