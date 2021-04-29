RAMAZAN İMSAKİYE
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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 29 Nisan 2021, Perşembe

Araç hasarında başvuru süresine dikkat

Trafik kazalarında sigorta süreci nasıl ilerler? Çarpıp kaçma durumunda ne yapılır?
Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır.
Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla birlikte bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır.
Kaza tespit tutanağı, aracın sigortası için önemli bir aşamadır.
3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir.
Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.



Kaza yaptık ve aracın hava yastıkları açılmadı. Yasal haklarım nelerdir?
Meydana gelen kaza esnasında hava yastıklarının açılmaması gizli ayıptır.
Üretici firmayı bağlar ve bu nedenle uğramış olduğunuz bir zarar varsa tüketici mahkemesinde dava açarak bunun tazminini isteyebilir, bunun yanında aracınızda ayıp oranında indirim yapılmasını veya aracın iade alınmasını talep edebilirsiniz.
Bu davada yapılacak teknik bilirkişi incelemesi ile aracın hava yastıklarının bir ayıp sebebiyle mi açılmadığı, yoksa kazanın oluş şekliyle mi ilgili olduğu değerlendirilecek ve araçta bir ayıp tespit edilirse haklarınıza kavuşabileceksiniz.

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