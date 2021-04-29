Araç hasarında başvuru süresine dikkat
Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır.
Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla birlikte bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır.
Kaza tespit tutanağı, aracın sigortası için önemli bir aşamadır.
3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir.
Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.
■ Kaza yaptık ve aracın hava yastıkları açılmadı. Yasal haklarım nelerdir?
Meydana gelen kaza esnasında hava yastıklarının açılmaması gizli ayıptır.
Üretici firmayı bağlar ve bu nedenle uğramış olduğunuz bir zarar varsa tüketici mahkemesinde dava açarak bunun tazminini isteyebilir, bunun yanında aracınızda ayıp oranında indirim yapılmasını veya aracın iade alınmasını talep edebilirsiniz.
Bu davada yapılacak teknik bilirkişi incelemesi ile aracın hava yastıklarının bir ayıp sebebiyle mi açılmadığı, yoksa kazanın oluş şekliyle mi ilgili olduğu değerlendirilecek ve araçta bir ayıp tespit edilirse haklarınıza kavuşabileceksiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sigorta yapmayana para cezası 28 Nisan 2021, Çarşamba Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde sigortalı olmadığımı öğrendim. Ne yapabilirim? Öncelikli...
- Trafik cezası çocuklardan istenir mi? 27 Nisan 2021, Salı Babam vefat etti. Üzerine ait aracın trafik cezası borçları varmış. Bu borçlar bizden mi istenecek? TÜRK Medeni...
- İnternetten alışverişin kuralları var 26 Nisan 2021, Pazartesi İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin hakları nelerdir? İNTERNETTEN alışveriş hukukumuzda aslında bir tür...
- Sözlü saldırıya uzaklaştırma kararı 25 Nisan 2021, Pazar Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet...
- Kıdem tazminatı haczedilir mi? 24 Nisan 2021, Cumartesi Maalesef borcum çok. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Paramın tamamı borçlarıma gidecek. O nedenle...
- Sigorta yapmayana para cezası
- Trafik cezası çocuklardan istenir mi?
- İnternetten alışverişin kuralları var
- Sözlü saldırıya uzaklaştırma kararı
- Kıdem tazminatı haczedilir mi?
- Mağdurlar ne yapmalı?
- Fazla rapor fesih gerekçesi
- Kredi borcu miras kalır mı?
- Çok arızalanan ürün de iade edilebilir
- Askere gidene tazminat